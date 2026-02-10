Así funcionará la atención de los comercios durante los feriados de Carnaval en Santiago del Estero

La Cámara de Comercio de Santiago del Estero informó la modalidad de trabajo sugerida y anticipó que la atención no será igual ambos días.

Hoy 12:54

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero dio a conocer cómo será la modalidad de trabajo sugerida para los comercios durante los feriados de Carnaval, con el objetivo de brindar claridad tanto a comerciantes como a consumidores en la provincia.

Según lo informado por la entidad, el lunes de Carnaval será feriado nacional, por lo que no habrá actividad comercial, con excepción de los servicios esenciales que habitualmente funcionan en este tipo de jornadas.

En tanto, para el martes de Carnaval, la Cámara sugiere la apertura de los comercios, aunque aclaró que no se trata de una obligación, sino de una recomendación. En caso de abrir, los locales deberán respetar lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regulan las condiciones laborales en días feriados.

Desde la Cámara remarcaron que cada comercio podrá definir su modalidad de atención de acuerdo a su organización interna y al cumplimiento de la normativa vigente, por lo que la actividad el martes será parcial y dependerá de la adhesión de cada local.

De este modo, quienes tengan previsto realizar compras durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta que el lunes no habrá atención comercial, mientras que el martes algunos comercios podrían abrir, por lo que se recomienda consultar previamente los horarios antes de salir.