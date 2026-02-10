Alpine confirmó cómo será el cronograma de Franco Colapinto en los tests de la Fórmula 1 en Bahréin

La escudería francesa informó cómo dividirá la actividad entre el piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly.

Hoy 12:59

Franco Colapinto se prepara para iniciar de manera oficial la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine y, desde este miércoles, formará parte de los tests oficiales que la categoría desarrollará en Bahréin. En las últimas horas, la escudería francesa dio a conocer el cronograma del piloto argentino durante las jornadas de prueba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó Alpine, el miércoles será el único día en el que girarán ambos pilotos del equipo: Colapinto y el francés Pierre Gasly. El jueves la actividad quedará exclusivamente a cargo de Gasly, mientras que el viernes el argentino volverá a salir a pista para cerrar la segunda tanda de ensayos.

Luego de la primera experiencia en Barcelona, la Fórmula 1 continuará su preparación entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero en Bahréin. Cada jornada contará con dos sesiones diarias: la primera se desarrollará entre las 4 y las 8, y la segunda entre las 9 y las 13, siempre en horario argentino.

La tercera y última etapa de tests también tendrá lugar en Bahréin, entre el 18 y el 20 de febrero, antes del esperado inicio del campeonato con el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las pruebas de Barcelona

A bordo del nuevo Alpine A526, equipado con motor Mercedes, Colapinto completó un importante volumen de trabajo en los ensayos realizados en España. En la primera jornada dio 60 vueltas (279 kilómetros), mientras que en la última giró 58 veces (270 kilómetros), en una semana de intensa actividad y bajo el hermetismo habitual que impone la Fórmula 1 en este tipo de pruebas.

Tras finalizar el trabajo en pista, el piloto argentino dejó sus sensaciones en redes sociales. “Barcelona terminado. Buen shakedown, pero con muchas ganas de seguir mejorando y conociendo el auto nuevo. Nos vemos en Bahréin dentro de unos días”, escribió Colapinto en su cuenta de Instagram.

Con un calendario exigente por delante y cada vez más cerca del debut oficial, el argentino continúa sumando kilómetros y experiencia en su camino a su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo mundial.