La intendente Fuentes supervisó los trabajos de la demarcación de las sendas peatonales

Los trabajos forman parte del Programa de Ordenamiento Vehicular y Seguridad Vial y se realizan en horario nocturno para no afectar el tránsito.

Hoy 13:01

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la noche del lunes los trabajos de demarcación de sendas peatonales y líneas de frenado, que comprenden más de 200 esquinas de la ciudad.

La jefa comunal, acompañada por funcionarios, remarcó que estas tareas apuntan a continuar con el Programa de ordenamiento vehicular y seguridad vial que lleva adelante la Municipalidad de la Capital.

En el cruce de Independencia y Almancio Alcorta, la intendente siguió de cerca el avance de la obra que se realiza en horario nocturno, para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento del tránsito.

Para esta tarea, se utiliza pintura termoplástica aplicada por extrusión con sembrado de microesferas de vidrio. También se aplica una capa de pintura reflectiva por métodos mecánicos sobre la calzada con la finalidad de que queden correctamente demarcadas las sendas peatonales y las líneas de frenado de vehículos.

La Ing. Fuentes expresó que los trabajos continuarán con la demarcación de los carriles para vehículos, con las líneas punteadas y siguiendo la dirección del tránsito a partir de la senda peatonal.