Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne

Ralf Schumacher se prepara para celebrar su boda con Étienne Bousquet-Cassagne en el sur de Francia, un acontecimiento que marca un nuevo inicio en la vida del ex piloto de Fórmula 1 después de años de tensiones públicas con su ex esposa, Cora Schumacher. El evento, previsto para el último fin de semana de mayo en Saint-Tropez, reunirá a familiares y amigos de la pareja durante tres días de festejos, de acuerdo con información exclusiva del medio alemán BILD.

La relación entre Ralf Schumacher, de 50 años, y Cora, de 47, ha sido objeto de atención mediática desde su separación, luego de 13 años de matrimonio y un hijo en común, David Schumacher, de 24 años. Según recogió BILD, la expareja protagonizó disputas de alto perfil, especialmente tras la revelación pública de la orientación sexual de Schumacher y el inicio de su vínculo con Bousquet-Cassagne, de 36 años.

A pesar del prolongado distanciamiento, Cora sorprendió al enviar un mensaje de buenos deseos a su ex marido y a su futuro esposo. “Steven y yo les deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad”, manifestó Cora Schumacher, en declaraciones recogidas por BILD y replicadas por DailyMail. En su expresión incluyó a su actual pareja, el estadounidense Steven Bo Bekendam, de 44 años. El medio alemán subrayó que el gesto ocurre a pesar de la falta de contacto personal entre Cora y Ralf, y entre la mujer y su hijo David, una situación que lleva varios años.

Las celebraciones nupciales se extenderán durante tres días en la villa de Saint-Tropez, donde la pareja reside gran parte del año. Entre los invitados figuran personalidades como Robert y Carmen Geiss, según detalló BILD. Un amigo anónimo de Schumacher expresó a ese medio su sorpresa por la decisión de casarse nuevamente, recordando una frase atribuida al propio Ralf: “Solía decir, parafraseando a Oscar Wilde, cuando otros se casaban por segunda vez: 'Quien se casa por segunda vez no merece su primer divorcio’”.

La historia conjunta de Ralf y Cora Schumacher arrastra episodios de controversia. Tras la separación, la expareja protagonizó una disputa pública marcada por declaraciones cruzadas y acusaciones sobre la naturaleza de su matrimonio. La tensión se intensificó tras la divulgación de la relación entre el expiloto y Bousquet-Cassagne. En julio de 2024, Schumacher oficializó públicamente su vínculo en una publicación de Instagram.

El conflicto trascendió al plano legal, con una batalla judicial por temas familiares y patrimoniales. El hijo de la pareja, David Schumacher, tomó distancia y llegó a formular graves acusaciones públicas contra su madre, lo que derivó en la decisión de Cora de retirarse temporalmente de las redes sociales.

La polémica incluyó rumores difundidos en medios alemanes sobre la existencia de un supuesto contrato matrimonial que habría regulado la duración del matrimonio y el pago a Cora para casarse con la estrella de la F1. “Yo sería rica ahora si ese hubiera sido el caso”, respondió Cora Schumacher cuando fue consultada por el comediante Oliver Pocher en su programa Hey Olli!. “No firmé un acuerdo de confidencialidad en un contrato matrimonial. No dice nada parecido. De lo contrario, nunca me habría casado”, recalcó, según recogió BILD.

Durante la misma entrevista, Cora admitió que se cuestionó varias veces sobre la relación durante su matrimonio, pero descartó haber sabido de la orientación de su ex esposo antes de separarse. “No lo sabía, si no, no me habría casado con él. No habría desperdiciado mi vida por nada del mundo”, indicó.

Por su parte, Ralf Schumacher destacó en una entrevista con RTL el presente armonioso que vive junto a su actual pareja: “Tenemos una armonía increíble y nos entendemos a la perfección. Nunca pensé que pudiera ser tan maravilloso. Lo mejor sería que siguiera así para siempre”. Bousquet-Cassagne también expresó públicamente sus sentimientos a través de Instagram: “Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que paso contigo es una alegría absoluta. Los años pasan, pero el amor que siento por ti nunca envejecerá”.