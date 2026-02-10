Loreto: redoblan esfuerzos contra basurales clandestinos y piden colaboración a vecinos

Una problemática que, pese a los operativos diarios, parece regenerarse con una velocidad alarmante.

Hoy 13:38

La escena se ha vuelto una constante en la geografía urbana de Loreto: camiones volcadores desbordados de desechos, palas mecánicas en movimiento constante y cuadrillas de operarios municipales que, enfrentando las altas temperaturas santiagueñas, remueven toneladas de desperdicios.

La Municipalidad de Loreto viene asumiendo una lucha frontal contra los minibasurales clandestinos, una problemática que, pese a los operativos diarios, parece regenerarse con una velocidad alarmante debido a la falta de toma de conciencia de algunos vecinos, porque muchos colaboran con la limpieza.

La actual gestión municipal ha definido la higiene pública como un eje prioritario de su agenda. Sin embargo, detrás de los operativos de limpieza subyace una realidad preocupante: la recurrencia.

Según informaron desde la comuna loretana, en numerosos sectores de la ciudad, los espacios que son saneados por la mañana vuelven a presentar bolsas de residuos, escombros y restos orgánicos antes del anochecer.

El costo de la indiferencia

El problema de los basurales clandestinos trasciende lo estético. Desde el área de servicios públicos enfatizan que estos focos son, en realidad, centros de peligro sanitario. En una región donde la prevención del Dengue es vital, la acumulación de plásticos y recipientes en baldíos se convierte en el criadero perfecto para el mosquito Aedes Aegypti, afectando directamente la salud de los sectores más vulnerables de la comunidad.

Un llamado a la responsabilidad compartida

"La limpieza más efectiva no es la que más se hace, sino la que menos se ensucia", reza una premisa que las autoridades municipales buscan instalar en el corazón de los barrios y del centro loretano. Desde las áreas operativas se insiste en que el municipio puede multiplicar la frecuencia de recolección, pero el éxito definitivo de la campaña depende también de los vecinos, a quienes piden colaboración.

Los funcionarios locales apelan a que el vecino respete estrictamente los horarios de recolección y evite utilizar las esquinas baldías como vertederos personales. El concepto de "casa común" es el que se intenta rescatar: arrojar basura en la vía pública no es solo una infracción, es un acto de egoísmo que condena al resto de la comunidad a vivir en condiciones de insalubridad.