Padre e hija murieron al regresar de vacaciones en Río Negro

Tenían 52 y 18 años. El siniestro se produjo cuando regresaban de pasar sus vacaciones en Las Grutas.

Hoy 13:42

Una tragedia sacudió al Alto Valle, en Río Negro, donde este lunes a la madrugada padre e hija murieron tras un violento vuelco en la Ruta 2. La familia regresaba de sus vacaciones en Las Grutas con destino a General Roca.

El accidente ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el sector de la rotonda de “El Solito”, en la conexión con la ruta 250. La esposa del conductor y madre de la joven sobrevivió al choque.

Cinco personas viajaban a bordo de un Renault Kangoo cuando se produjo un despiste en el ingreso a la rotonda. La camioneta volcó, producto del impacto.

Jorge Antonio Fernández, de 52 años, murió en el acto. Su hija Lucía Fernández Tajes, de 18, quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia hacia Viedma. Sin embargo, en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa, el cuerpo médico constató su muerte cerca de las 9 de la mañana.

Jorge y Lucía vivían en General Roca. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue emitió sus condolencias tras confirmar que Lucía era estudiante de esa casa de estudios.

Familiares de las víctimas organizaron una campaña solidaria en redes sociales para juntar fondos y poder trasladar los cuerpos desde Valle Medio hasta el Alto Valle.

A bordo de la Kangoo también viajaba la pareja y madre de las dos víctimas fatales, quien no registró lesiones. Así lo confirmó a Diario RÍO NEGRO el jefe de Tránsito de Pomona, el oficial principal José Hernández.

El resto de los ocupantes, una pareja amiga de la familia, fue trasladado al hospital de Choele Choel. El hombre ya recibió el alta médica, mientras que la mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos y permanece en observación.