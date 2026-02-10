Batalla campal en la NBA: golpes y expulsiones en el partido entre los Pistons y los Hornets

Lo que parecía una jugada más terminó en una escena de descontrol pocas veces vista esta temporada. La liga evalúa castigos tras un episodio que manchó la noche.

Hoy 14:13

Una escena de extrema tensión sacudió a la NBA este lunes por la noche durante el partido entre Detroit Pistons y Charlotte Hornets, que quedó marcado por una violenta pelea en pleno tercer cuarto y terminó con cuatro jugadores expulsados.

El conflicto se inició tras una dura falta de Moussa Diabaté sobre Jalen Duren en la zona pintada. El fuerte contacto derivó en un cruce verbal inmediato que escaló rápidamente a empujones y golpes, desatando un tumulto generalizado mientras jugadores y cuerpos técnicos intentaban separar.

Además de Diabaté y Duren, el altercado involucró de manera directa a Isaiah Stewart y Miles Bridges. La situación se agravó cuando Stewart ingresó desde el banco para sumarse a la pelea, una acción considerada especialmente grave por el reglamento.

Tras revisar las imágenes, los árbitros resolvieron expulsar a los cuatro jugadores por conducta antideportiva, una decisión que generó un largo parate en el juego y encendió aún más el debate.

Con el partido reanudado, la NBA confirmó que el episodio será analizado por la liga y que no se descartan sanciones adicionales. De acuerdo al reglamento, este tipo de incidentes puede derivar en multas económicas y suspensiones, sobre todo cuando hay golpes o ingresos desde el banco durante una pelea.

Más allá del escándalo, el encuentro pudo completarse y finalizó con victoria de Detroit Pistons por 110 a 104, resultado que cortó la racha positiva de Charlotte Hornets. Sin embargo, el marcador quedó en un segundo plano en una noche que será recordada por una de las peleas más fuertes de la temporada en la NBA.