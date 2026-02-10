Dolor en el básquet argentino: falleció Fabián Borro, presidente de la CABB

El histórico dirigente del básquet nacional y sudamericano tenía 58 años.

Hoy 14:39

El básquetbol argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras el fallecimiento de Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), ocurrido este martes luego de una larga lucha contra una enfermedad. Su muerte genera un fuerte impacto en el deporte nacional y regional, donde dejó una huella decisiva como dirigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Abogado de profesión y referente dirigencial durante décadas, Borro ocupaba desde mayo de 2023 los cargos de presidente de FIBA Américas y de Obras Sanitarias, instituciones desde las cuales continuó impulsando una visión moderna y estratégica del básquet. Su recorrido despertó consensos y también cuestionamientos, pero siempre lo tuvo como uno de los protagonistas centrales en las decisiones estructurales del deporte.

Borro asumió la conducción de la CABB en uno de los momentos más complejos de su historia, con el desafío de reconstruir y proyectar una institución clave. Durante su gestión, entre 2019 y 2023, impulsó un proceso de profesionalización, modernización de la gestión, transparencia institucional y una clara planificación a largo plazo.

Su trayectoria abarcó todos los niveles del básquet argentino y continental. Presidió Obras Sanitarias desde el año 2000, donde promovió el desarrollo formativo y la modernización de la infraestructura; condujo FeBAMBA, fortaleciendo el entramado deportivo del Área Metropolitana; tuvo un rol determinante en la Asociación de Clubes, como vicepresidente y presidente, consolidando La Liga Nacional; encabezó la CABB con una agenda de transformación; y representó al país a nivel internacional hasta llegar a la conducción de FIBA Américas.

Durante su paso por la Confederación, Borro impulsó una agenda orientada al crecimiento integral del básquet en todo el país, con énfasis en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura, la capacitación permanente de entrenadores, árbitros y dirigentes, y el fortalecimiento de las competencias nacionales. Su mirada entendía al básquet no solo como competencia, sino también como una herramienta educativa, social y cultural.

Uno de los ejes centrales de su gestión fue la inclusión y la equidad de género, promoviendo políticas concretas para el desarrollo del básquet femenino y la participación de mujeres en espacios de decisión. A esto se sumó una fuerte apuesta por la innovación tecnológica, modernizando procesos de gestión y comunicación como base para un crecimiento sostenido.

En el plano internacional, representó al básquet argentino con liderazgo, fortaleciendo los vínculos con FIBA y reposicionando a la Confederación como un actor respetado en el escenario regional y global.

Más allá de los cargos, Fabián Borro fue reconocido como un dirigente apasionado, con una enorme vocación de trabajo y una convicción firme sobre el rol del básquet en la construcción de futuro. Su legado perdurará en las estructuras que ayudó a consolidar y en cada proyecto pensado para las próximas generaciones.

La Confederación Argentina de Básquetbol acompañó a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este momento de profundo dolor, y honró su memoria con el compromiso de continuar el camino que ayudó a trazar.