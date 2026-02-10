El municipio acompañará el 54° aniversario de Alcohólicos Anónimos en La Banda

El evento tendrá lugar en el salón de usos múltiples del Gimnasio Municipal el lunes 16 a partir de las 19.30.

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección Prevención en Adicciones acompañará las actividades previstas para celebrar el 54 aniversario de Alcohólicos Anónimos en nuestra ciudad con una mesa panel compuesto por integrantes de esta comunidad, profesionales médicos y referentes de comunidades religiosas.

El evento tendrá lugar en el salón de usos múltiples del Gimnasio Municipal el lunes 16 a partir de las 19.30 y tendrá el objetivo de reunir de manera libre y gratuita a los integrantes de la comunidad, representantes de instituciones religiosas y vecinos en general que quieran conocer más sobre el trabajo que realizan o para quienes deseen recibir algún tipo de asesoramiento.

En este sentido, Gustavo, uno de los integrantes de la asociación, indicó: “Yo tendré la oportunidad de compartir mi experiencia, la historia de una lucha de la que pude salir vivo ya que desde niño por las conductas familiares que había en mi entorno era normal el consumo de alcohol y cuando fui creciendo fui probando además sustancias que me llevaron a cometer delitos y terminar preso. Toqué fondo y decidí iniciar el proceso de salir de todo eso, por mi familia y mis hijos, por ellos hoy tengo la disposición de ayudar en todo lo que pueda a aquellos que están pasando por lo que yo pase. Con Eduardo nos ha tocado ir a cárceles, hospitales y centros de salud mental para compartir nuestra experiencia y lo hacemos de manera desinteresada sin recibir un peso. Valoro muchísimo el tener esta oportunidad de ser parte de Alcohólicos Anónimos porque no solo me salvaron a mi sino también a mi familia”.

Por su parte, el referente de esta comunidad de ayuda mutua, Eduardo, manifestó: “En el mes de febrero de 1972 se crea el grupo Shalo en la ciudad de La Banda que funcionaba en la Biblioteca Alberdi, en homenaje a estos inicios y sus primeros precursores como Pedro Valoy, Rodolfo Santillán y muchos otros más que se comprometieron con la causa de transmitir este mensaje que llegó a mí en el año 1995. Y es ahí que surge este propósito personal de devolver a la sociedad la ayuda que me dieron a mí. A través de esta actividad queremos dar a conocer el alcoholismo como una enfermedad y el daño que causa a las familias. Queremos que la sociedad participe, que se informe, que nos hagan las consultas que necesitan y que sepan que estamos para ayudar de la manera que nos sea posible”.

Finalmente, la directora de Prevención en Adicciones, Gabriela Diamante señaló: “El lunes estaré participando de la disertación compartiendo el trabajo que hacemos desde el área en los barrios a través de nuestro gabinete interdisciplinario compuesto por psicólogos y trabajadores sociales con los que brindamos atención de lunes a viernes de 8 a 13 de manera gratuita y confidencial”.

Cabe destacar, el grupo Al-Anon ayuda a personas con problemas de consumo de alcohol, con un fuerte enfoque en la reflexión y concientización a toda la comunidad en general sobre los riesgos del alcohol.

Quienes deseen recibir más información sobre esta actividad pueden comunicarse con la Dirección de Prevención de Adicciones al 3855140921; o con los integrantes de AA al 3854175126 (Eduardo) y 3854827762 (Gustavo).