Se realizará un nuevo encuentro del taller gratuito de elaboración de sahumerios artesanales

El encuentro se realizará en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes ubicada en el barrio El Cruce.

Hoy 14:36

La Municipalidad de La Banda informa que el jueves 12 de febrero a las 19 se llevará a cabo un nuevo encuentro del taller gratuito de Elaboración de Sahumerios Aromáticos y Repelentes, destinado a toda la comunidad que tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes ubicada en el barrio El Cruce.

El encuentro es organizado por el personal de la Sala Villa Elena dependiente de la Dirección General de Salud en el marco de la campaña de prevención contra el Dengue que se implementa en distintos sectores de la ciudad.

Durante el taller, los participantes aprenderán a elaborar sahumerios aromáticos y con propiedades repelentes, promoviendo prácticas preventivas naturales, accesibles y sustentables para el cuidado de la salud y la prevención del Dengue en los hogares.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que prioriza la educación sanitaria, el trabajo territorial y la participación comunitaria como ejes fundamentales para el bienestar de la población.

