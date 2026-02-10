La Municipalidad de la Banda realizará una jornada de “Pausa Activa” en el CAMM N° 4

La actividad se desarrollará el jueves 13 a partir de las 8 en el CAMM N° 4 ubicado en el barrio 25 de Mayo.

Hoy 14:38

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, invita a la comunidad a participar de “Pausa Activa”, un espacio de encuentro y recreación que propone una clase de gimnasia adaptada, pensada para promover el bienestar, el movimiento y hábitos de vida saludables en un marco inclusivo.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a asesoramiento, orientación y acompañamiento por parte de las áreas municipales que acompañan esta propuesta en este caso desde la Dirección de Discapacidad, Género y Prevención en Adicciones, las cuales estarán disponibles para todo tipo de consultas.

Desde el municipio se continúa promoviendo políticas públicas que fortalecen el cuidado integral de la salud, la inclusión y el acceso a derechos, generando espacios de participación para todos los vecinos y vecinas de la ciudad.