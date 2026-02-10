Sin Armani y algunas dudas, Gallardo define el once de River para visitar a Argentinos Juniors

El Millonario quiere revertir su imagen luego de la goleada sufrida ante Tigre el pasado fin de semana en el Monumental.

Hoy 14:43

Marcelo Gallardo ya trabaja para dejar atrás el duro golpe que sufrió River el fin de semana pasado y comienza a diagramar cambios de cara al duelo de este jueves ante Argentinos Juniors, desde las 21.15, en el estadio Diego Armando Maradona.

Todo lo construido por el Millonario en el inicio de este 2026 se vio seriamente afectado tras la goleada 4-1 de Tigre en el Monumental, un resultado que sacudió al equipo y también al propio entrenador. El partido desacomodó al Muñeco, que analiza variantes para visitar una cancha siempre compleja como la de La Paternal.

Está confirmado que Franco Armani no regresará al arco, ya que continúa sin el alta médica por una molestia en el talón derecho. De esta manera, el juvenil Santiago Beltrán seguirá siendo el arquero titular. Además, Gallardo deberá realizar un cambio obligado en el mediocampo tras la expulsión de Fausto Vera. Su reemplazante saldrá entre Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

Más allá de esa baja, el entrenador no presenta ausencias de peso respecto al equipo que inició frente a Tigre. Sin embargo, el bajo rendimiento colectivo e individual podría derivar en nuevas modificaciones, con el objetivo de cambiar la imagen y recuperar solidez.

El desafío para Gallardo es claro: revertir el impacto de la goleada, demostrar que este es un River renovado y transmitirle a los hinchas que el 2025 quedó atrás. En este nuevo año, el Millonario intentará volver a pelear por aquello que supo ser una costumbre: los títulos.

Probable formación de River vs. Argentinos Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña o Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.