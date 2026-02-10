“Espero que este ‘suicidio social’ le demuestre cuánto la quiero”: confesó una infidelidad tras ganar una medalla de bronce

El noruego Sturla Holm Laegreid se puso a llorar ante las cámaras, tras una revelación íntima que dejó en silencio a periodistas y espectadores.

Tras ganar la medalla de bronce en la primera prueba olímpica individual de biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, Sturla Holm Laegreid vivió un momento dramático. El noruego de 28 años admitió que le fue infiel a su pareja y se puso a llorar durante una entrevista.

Con la medalla todavía fresca, Laegreid agradeció el apoyo recibido y sorprendió con una revelación íntima que dejó en silencio a los periodistas y espectadores.

“Hay alguien con quien quería compartir esto, pero quizás hoy no esté viendo esto. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el peor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, expresó.

“Asumo las consecuencias”

“Probablemente mucha gente me mire ahora con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella. El deporte pasa a un segundo plano”, remarcó.

Antes de retirarse, cerró con una frase que dejó a todos impactados: “Asumo las consecuencias de lo que hice, pero espero que este ‘suicidio social’ le demuestre cuánto la quiero”.

El noruego terminó tercero en la competencia de 20 kilómetros, por detrás de su compatriota Johan Olav Botn y del francés Éric Perrot, luego de acertar 19 de los 20 blancos en el recorrido.

Así será la agenda de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán

Miércoles 11 de febrero

07:30 – Esquí alpino supergigante masculino - Tiziano Gravier.

Jueves 12 de febrero

07:30 – Esquí alpino supergigante femenino - Francesca Baruzzi y Nicole Begué.

09:00 – Esquí de fondo, 10 km femenino - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner.

Viernes 13 de febrero

07:45 – Esquí de fondo, 10 km masculino - Franco dal Farra y Mateo Sauma.

Sábado 14 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante masculino - Tiziano Gravier.

Domingo 15 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante femenino - Francesca Baruzzi y Nicole Begué.

Lunes 16 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom masculino - Tiziano Gravier

Miércoles 18 de febrero

05:45 – Esquí de fondo, sprint por equipos femenino - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

6:00-11:10 – Esquí alpino, slalom femenino, con Francesca Baruzzi

6:15 – Esquí de fondo, sprint por equipos masculino, con Franco dal Farra y Mateo Sauma

Sábado 21 de febrero

07:00 – Esquí de fondo, 50 km masculino - Franco dal Farra