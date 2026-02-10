El presidente del Barcelona presentó su renuncia y pasó a saludar a los jugadores: los motivos de su salida

Joan Laporta visitó la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse del plantel profesional y del entrenador Hansi Flick, tras oficializar su dimisión.

Luego de presentar oficialmente este lunes su renuncia al cargo de presidente de Barcelona, Joan Laporta se acercó a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse del plantel profesional y del entrenador Hansi Flick, en una jornada cargada de simbolismo para el club catalán.

La salida de Laporta no responde a una crisis institucional, sino a un paso estrictamente burocrático. El dirigente decidió dejar su cargo para poder postularse nuevamente en las elecciones presidenciales, previstas para el 15 de marzo, y así tener la chance de continuar al frente del Blaugrana.

La renuncia, que también incluyó a otros nueve miembros de su junta directiva, era un requisito indispensable para quedar habilitado como candidato. De esta manera, Laporta ya puede competir en unos comicios que serán determinantes para el futuro político y deportivo del club.

La visita se produjo antes del entrenamiento del equipo masculino, que ya se enfoca en el compromiso de este jueves ante Atlético de Madrid, por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Además del encuentro con el plantel principal, el ahora expresidente aprovechó para reunirse con los equipos de fútbol femenino, básquet, futsal y handball, en un claro gesto de cierre institucional previo al inicio formal de su campaña.

También estuvo presente Rafa Yuste, quien asumió este lunes como presidente interino y ejercerá el cargo hasta el 1 de julio, fecha en la que el nuevo mandatario elegido tomará posesión. Junto a él participó Deco, actual director deportivo del club.

En ese contexto se dio una imagen que sintetizó el clima del encuentro: Hansi Flick se abrazó con Joan Laporta, reflejando la cordialidad y el buen vínculo en lo que fue el último contacto oficial entre el dirigente y el vestuario en esta etapa.