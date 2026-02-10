“Del Príncipe al Genio”: el espectacular regalo de Neymar que emocionó a los hijos de Messi

El crack del Santos reafirmó su amistad con el campeón del mundo a través de un lindo gesto.

Hoy 14:56

Lionel Messi recibió en las últimas horas un regalo cargado de historia y simbolismo de parte de su amigo Neymar. El brasileño le hizo llegar tres camisetas de Santos, el club en el que juega actualmente y donde comenzó a escribir su leyenda. “Del Príncipe al Genio” fue el título elegido por la institución para compartir la imagen en sus redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La foto muestra a Messi sonriente, en un ambiente familiar, acompañado por sus hijos Thiago y Mateo, quienes también sostienen las camisetas del Peixe. En una de ellas se distingue claramente la firma de Neymar Jr. junto a una dedicatoria manuscrita, confirmando que se trató de un obsequio personal del astro brasileño.

“La camiseta sagrada, de valor inconmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. 10 para Pelé. 10 para Neymar. 10 para Messi. Un legado infinito en la historia del fútbol”, escribió Santos en su cuenta oficial de Instagram, destacando el peso simbólico del número y la herencia futbolística que representa.

El gesto volvió a poner en primer plano el vínculo entre Messi y Neymar, forjado durante su etapa en Barcelona, consolidado en el vestuario del PSG y sostenido con el paso del tiempo, más allá de los distintos caminos que tomaron sus carreras.

Que el regalo llegue desde Santos, club que simboliza el origen futbolístico de Neymar y el legado eterno de Pelé, le suma un valor especial al intercambio. La publicación se viralizó rápidamente y fue celebrada por hinchas de distintas generaciones y países, que encontraron en la imagen una síntesis del fútbol como amistad, legado y continuidad.

Tres camisetas, un número icónico y una escena íntima que conectó a Pelé, Neymar y Messi en una misma postal histórica.