Una de las figuras de la Selección de Inglaterra fue operado de una fractura y podría perderse el Mundial

La lesión se produjo a mediados de enero y, tras varios estudios, el cuerpo médico determinó que el jugador debía pasar por el quirófano.

Hoy 15:10

Jack Grealish atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. El futbolista inglés fue operado por una fractura por estrés en el pie y quedó oficialmente descartado para el resto de la temporada europea, una situación que no solo representa un golpe para su club, sino que además pone en serio riesgo su presencia en el Mundial 2026 con la Selección de Inglaterra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La lesión se produjo a mediados de enero y, luego de varios estudios, el cuerpo médico determinó que el jugador debía pasar por el quirófano. Desde Everton, el entrenador David Moyes fue contundente al referirse al panorama del mediocampista: “Es probable que Jack se pierda el resto de la temporada”, afirmó, al confirmar que el problema en el pie requería una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación prolongado.

La operación finalmente se llevó a cabo y fue el propio Grealish quien confirmó el peor escenario a través de sus redes sociales. Desde la cama del hospital, el jugador compartió un mensaje cargado de frustración y sinceridad. “No quería que mi temporada terminara así. Estoy destrozado”, escribió, junto a una imagen posterior a la cirugía, aunque también dejó una señal de resiliencia al asegurar que su objetivo es “volver más fuerte y mejor”.

Desde el punto de vista médico, las fracturas por estrés en el pie suelen demandar varios meses de rehabilitación. Según estimaciones citadas por medios especializados, el tiempo mínimo de baja ronda los tres meses, aunque en casos que requieren cirugía el proceso puede extenderse aún más y no siempre garantiza un regreso inmediato al máximo nivel competitivo.

Este contexto impacta de lleno en sus aspiraciones mundialistas. El Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio, aparece en el horizonte con un margen de tiempo ajustado entre la operación y el inicio del torneo. A eso se suma la necesidad de volver a competir, sumar minutos y demostrar un buen nivel físico y futbolístico para volver a estar en consideración.

Desde la Federación Inglesa no hubo hasta el momento comunicados oficiales sobre su situación de cara a la Copa del Mundo. Tampoco Thomas Tuchel, actual seleccionador, realizó referencias públicas sobre Grealish, lo que refuerza la idea de que su caso será evaluado más adelante, en función de su evolución médica.

Por ahora, la realidad es clara: Jack Grealish no volverá a jugar esta temporada. El sueño del Mundial continúa vigente, pero hoy aparece seriamente comprometido.