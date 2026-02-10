Un histórico del Manchester United pidió por el Cuti Romero y elogió su carácter

El ex futbolista sugirió la incorporación del campeón del mundo para que comparta plantel con Lisandro Martínez.

Hoy 15:19

Paul Scholes, histórico ex futbolista del Manchester United, sugirió públicamente la incorporación de Cristian “Cuti” Romero para reforzar la defensa del conjunto inglés. La leyenda de los Diablos Rojos elogió al central argentino, campeón del mundo con la Selección Argentina, y lo señaló como un jugador con el perfil ideal para el club donde también actúa Lisandro Martínez.

“Está atacado por la multitud y creo que su cabeza se ha descontrolado un poco. Pero me encantaría que estuviera en Manchester United. Me encanta su carácter”, expresó Scholes, destacando el temperamento y la personalidad del defensor surgido en Belgrano.

Actualmente, Romero juega en Tottenham, club con el que renovó su contrato hasta la temporada 2028/29. Sin embargo, en los últimos meses fue noticia por manifestar su descontento con la dirigencia de los Spurs debido a la falta de refuerzos en el mercado de pases. En paralelo, desde España surgieron rumores que lo vinculan con Real Madrid y Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada.

El último antecedente del Cuti frente al Manchester United se dio el sábado pasado, por la fecha 25 de la Premier League. En ese encuentro, Tottenham perdió 2-0 y el defensor argentino fue expulsado a los 28 minutos del primer tiempo.

La jugada se produjo tras una disputa con Casemiro, cuando Romero intentó despejar el balón pero dejó la pierna elevada y terminó pisando el tobillo del brasileño. El árbitro Michael Oliver sancionó la infracción con tarjeta roja directa.

Se trató de la sexta expulsión de Romero desde su llegada a los Spurs y la segunda en la actual temporada. Al tratarse de una roja directa, el defensor podría recibir una sanción de al menos cuatro partidos en el torneo local, sumando un nuevo foco de atención sobre su futuro inmediato.