Ilia Malinin, el patinador que dejó a todos con la boca abierta al realizar un salto prohibido por 50 años

Completó una mortal hacia atrás en la primera final individual de patinaje artístico en Milan-Cortina 2026. Ya había ganado el oro en la competencia por equipos. La sopresa de Djokovic.

Hoy 15:59

Ilia Malinin se convirtió en uno de los protagonistas más destacados de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. El patinador estadounidense de 21 años ya cuenta con un oro en su historial, obtenido en la competencia por equipos, donde su actuación fue decisiva para que su país se quedara con el título.

El domingo, durante la primera final individual, Malinin sorprendió al público con un salto que había estado prohibido durante casi cinco décadas: el mortal hacia atrás. El elemento, considerado demasiado riesgoso para la seguridad de los deportistas, volvió a autorizarse oficialmente en 2024. Aunque no suma puntos como parte técnica del programa, su ejecución aporta espectacularidad y valor estético a la rutina.

El estadounidense, hijo de dos expatinadores que representaron a Uzbekistán, recibió aplausos del público y de figuras como Novak Djokovic, la leyenda del tenis, que se encontraba en la grada.

"Vi a Novak. Es increíble", contó Malinin tras aterrizar. "Después de la voltereta hacia atrás, lo vi con las manos sobre la cabeza. Es un momento único en la vida".

Con esta hazaña, Malinin se convirtió en el primer patinador en realizar el mortal hacia atrás de manera legal en unos Juegos Olímpicos desde Terry Kubicka, en Innsbruck 1976. Además, marcó un récord al completar el salto con recepción en una sola cuchilla, consolidándose como pionero de la disciplina.

El mortal también ha tenido una carga simbólica en la historia del patinaje. La francesa Surya Bonaly lo ejecutó en Nagano 1998, pero en ese momento no estaba permitido y fue penalizada. Su objetivo era reivindicar lo que consideraba una puntuación injusta en el programa corto previo, transformando el salto en un gesto de protesta y desafío dentro del deporte.

Cronología de una prohibición

El mortal hacia atrás que Malinin ejecutó en Milán-Cortina tiene una historia cargada de riesgos. Durante décadas, este salto estuvo prohibido en el patinaje artístico por considerarse extremadamente peligroso para los atletas. En los años 60 y 70, varios patinadores que intentaron movimientos similares sufrieron caídas graves, con fracturas y lesiones en cabeza y columna, lo que llevó a la International Skating Union (ISU) a restringir su ejecución en competencias oficiales.

El salto había sido registrado por primera vez en unos Juegos Olímpicos por Kubicka. Aunque lo completó con éxito, quedó claro que solo un grupo muy reducido de atletas podía realizarlo sin ponerse en riesgo, lo que reforzó la decisión de prohibirlo por motivos de seguridad. Durante casi 50 años, su uso quedó reservado a demostraciones o ejercicios fuera de reglamento.

En 2024, la federación internacional revisó la normativa y autorizó nuevamente la ejecución del mortal hacia atrás en competencias oficiales, aunque sin asignarle puntos técnicos. La medida permitió que Malinin pudiera incluirlo en su rutina olímpica, transformando la acrobacia en un espectáculo impactante.