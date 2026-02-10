Autoridades de la UNSE dieron la bienvenida a los aspirantes para ingresar a Medicina

Autoridades de la UNSE y de la Facultad de Ciencias Médicas fueron los encargados de darle la bienvenida a los estudiantes que inician su trayectoria universitaria.

Hoy 17:10

Autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y de la Facultad de Ciencias Médicas dieron la bienvenida a los aspirantes a la carrera de Medicina, quienes se encuentran cursando las asignaturas correspondientes al Curso de Ingreso 2026, dando así inicio a su trayectoria en la vida universitaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, los estudiantes recibieron la visita del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la vicerrectora, Fernanda Mellano; el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, Eduardo Allub; el secretario académico, Juan Cruz Argibay; el secretario de administración, Mathias Questa Laudani; y la coordinadora del Ingreso 2026, Paula Pérez, quienes dialogaron con los aspirantes y les brindaron un mensaje de acompañamiento en esta nueva etapa.

En ese marco, el rector Marcelino Ledesma felicitó a los estudiantes por la decisión de continuar sus estudios superiores y por elegir la universidad pública como espacio de formación profesional. Destacó además el valor de la educación pública como herramienta de inclusión y desarrollo social, y los alentó a transitar esta etapa con esfuerzo, constancia y compromiso.

Por su parte, la vicerrectora Fernanda Mellano hizo hincapié en la responsabilidad que implica la formación médica, subrayando la importancia del estudio sostenido, la disciplina académica y el compromiso social que caracteriza a la profesión. En ese sentido, remarcó que la universidad no solo forma profesionales, sino también personas comprometidas con la realidad y las necesidades de la comunidad.

Ambas autoridades coincidieron en señalar que los equipos docentes y todos los integrantes de la comunidad universitaria se encuentran dispuestos a acompañar a los aspirantes a lo largo de su recorrido académico, brindando las herramientas necesarias para que puedan alcanzar los objetivos propuestos y desarrollarse plenamente en su formación.

La visita de las autoridades se enmarca en las actividades institucionales que acompañan el inicio del ciclo de ingreso, fortaleciendo el vínculo entre los estudiantes y la universidad desde los primeros pasos en su vida académica.