La AFA anunció que televisará la Primera Nacional por streaming

Este viernes se dará el puntapié inicial de la segunda categoría del fútbol argentino y llegará con una cambio importante: los encuentros se transmitirán por la plataforma LPF Play.

Hoy 18:00

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que los partidos de la Primera Nacional se transmitan a través de su propia plataforma de streaming, LPF Play, a partir del inicio del torneo, que comenzará este viernes 13 de febrero. La decisión fue adoptada este martes durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza y marca un cambio estructural en la televisación del fútbol de ascenso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino se quedará con el control total de los derechos televisivos de la principal categoría del ascenso, que dejará de emitirse por señales de cable tradicionales y pasará a verse exclusivamente vía streaming a través de LPF Play (La Pasión del Fútbol).

Te recomendamos: ¿Cuánto dinero recibirán Mitre, Güemes y Sarmiento por el nuevo esquema de transmisiones de la AFA?

Cuánto cobrarán los clubes y el impacto en Santiago del Estero

Uno de los ejes centrales de la resolución es el aspecto económico. La AFA les garantizó a los clubes de la Primera Nacional un ingreso mensual de $65 millones, lo que representa un incremento del 58% en relación a la temporada pasada.

En este contexto, Santiago del Estero tendrá un ingreso asegurado de $130 millones mensuales, ya que la provincia cuenta con dos representantes en la categoría: Club Atlético Mitre y Club Atlético Güemes, que percibirán $65 millones cada uno en concepto de derechos de televisación.

Para muchos clubes del interior, incluida la realidad santiagueña, este monto constituye un importante sostén económico para afrontar los elevados costos del torneo, especialmente en materia de traslados, logística y salarios.

Además, la AFA informó que los clubes de la Primera B Metropolitana recibirán $20 millones mensuales, mientras que los de la Primera C y el Federal A cobrarán $12 millones cada uno. En total, se destinarán más de $3.400 millones por mes y alrededor de $40.000 millones anuales al sostenimiento de las categorías del ascenso.

Cómo será el sistema de transmisión

Según confirmaron fuentes oficiales, las dos primeras fechas serán gratuitas, sin necesidad de registro. A partir de la tercera jornada, los usuarios deberán crear una cuenta en la plataforma y, en una etapa posterior, se implementará una suscripción mensual cuyo valor oscilará entre $8.000 y $10.000.

“Primeramente será gratuito. Luego habrá un abono mensual. No es una decisión pensada para ganar dinero inmediato, sino una inversión a futuro”, señalaron desde la Casa Madre del fútbol argentino.

LPF Play ya transmite actualmente el torneo de Reserva, el fútbol femenino de Primera División, resúmenes de la Liga Profesional, conferencias de prensa y distintos contenidos audiovisuales vinculados al fútbol argentino.

El trasfondo de la decisión

La determinación llega tras el vencimiento del contrato con Tele Red Imagen S.A. (Clarín–Torneos), que poseía los derechos del ascenso hasta diciembre de 2025. Luego de una licitación sin ofertas superadoras, la AFA optó por romper el esquema tradicional y avanzar con un modelo propio de transmisión, alineado —según remarcaron— a las principales organizaciones deportivas del mundo.

La producción de los encuentros estará a cargo de la empresa La Corte, especializada en transmisiones deportivas.

El torneo arranca este viernes

El campeonato de la Primera Nacional contará con 36 equipos, divididos en dos zonas de 18, y su inicio había sido postergado a la espera de una definición televisiva. Finalmente, el certamen comenzará este viernes 13 de febrero, con actividad repartida entre viernes, sábado y domingo.

Con esta medida, la AFA apuesta a un nuevo paradigma en la transmisión del fútbol de ascenso, combinando streaming, control directo del producto y un ingreso mensual garantizado para los clubes, un esquema que tendrá un impacto directo y significativo en provincias como Santiago del Estero, con dos equipos protagonistas en la categoría.