Chaco: un joven sacó un arma en una fiesta y baleó a una chica en plena pelea

La violenta situación se registró en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El agresor, de 18 años, fue detenido.

Una violenta pelea durante una fiesta en Resistencia terminó con una joven herida de bala. El agresor, de 18 años, fue detenido horas después y el brutal episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes.

Un grave hecho de violencia sacudió a la provincia de Chaco durante la madrugada del sábado, cuando un joven extrajo un arma de fuego y disparó contra una chica en medio de una pelea en una fiesta. El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Villa Prosperidad, en la ciudad de Resistencia, y quedó registrado en un video filmado por un testigo.

Según las primeras informaciones, el conflicto se inició tras una discusión que fue escalando en el patio del domicilio. En un primer momento, el enfrentamiento incluyó golpes, patadas y empujones entre varios jóvenes, pero la situación se tornó aún más grave cuando uno de los involucrados sacó un arma y efectuó al menos tres disparos.

Las imágenes muestran el momento en que una joven se encontraba tirada en el suelo mientras el atacante realizaba los disparos, generando escenas de extrema tensión y pánico entre los presentes.

Recién cerca del mediodía, efectivos de la División Delitos Contra las Personas tomaron conocimiento del hecho tras el ingreso de dos mujeres heridas al hospital Perrando, en la capital chaqueña. Los médicos constataron que una de ellas presentaba una herida de arma blanca, mientras que la otra tenía lesiones compatibles con un disparo de arma de fuego. Ambas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro.

Con las denuncias radicadas y las primeras tareas investigativas, la Policía logró identificar al presunto autor de los disparos, un joven de 18 años, quien fue detenido horas más tarde y puesto a disposición de la Justicia.

Además, por orden de la Fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal Ingrid Wenner, se dispuso la búsqueda y posterior detención de una mujer de 26 años, señalada como posible autora de la agresión con arma blanca.

Ambos sospechosos quedaron detenidos y este martes estaba previsto que presten declaración ante la fiscalía. La principal hipótesis sostiene que se habría producido una pelea con cuchillos entre las dos jóvenes heridas, lo que habría desencadenado la violenta reacción del joven armado.