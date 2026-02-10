Ingresar
El Gobierno confirmó que sacó el capítulo de Ganancias de la reforma laboral

Lo comunicó Patricia Bullrich en una conferencia de prensa. Era el punto que entraba en conflicto con los gobernadores. Con esta modificación, el oficialismo se encamina a darle media sanción a la ley.

Hoy 17:53

El Gobierno anunció que sacó el capítulo de Ganancias de la reforma laboral que se trata mañana en el Senado.

Lo comunicó Patricia Bullrich en una conferencia de prensa.

Era el punto que entraba en conflicto con los gobernadores.

Con esta modificación, el oficialismo se encamina a darle media sanción a la ley.

