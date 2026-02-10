Máxima tensión en Colombia: el presidente Gustavo Petro denunció que escapó de un intento de asesinato

Una senadora indígena cercana al mandatario fue secuestrada.

Hoy 18:45

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que escapó de un intento de asesinato.

En tanto, la senadora indígena Aída Quilcué, cercana al mandatario, y miembros de su equipo de seguridad, fueron secuestrados en una carretera del convulso departamento del Cauca, del que es oriunda, denunció su equipo de trabajo.

Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para atentar en su contra.

Según contó, la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en la que se transportaba.

“Tomamos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar”, “escapándome de que me maten”, dijo Petro en una reunión con ministros transmitida en vivo, en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral a tres meses de los comicios presidenciales.

Qué está pasando en Colombia

Su denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral, en los que por ley no puede buscar la reelección.

Petro asegura que una “nueva junta del narcotráfico” quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022.

En ese supuesto complot participarían narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de la mayor disidencia de la guerrilla FARC que firmó el acuerdo de paz de 2016.