Daniela Celis fue imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales: “Soy inocente”

La exparticipante de “Gran Hermano” explicó que tendrá que abonar mucho dinero para demostrar que ella no es responsable.
Daniela Celis se mostró muy angustiada tras ser imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) explicó que tendrá que abonar mucho dinero para demostrar su inocencia.
Este martes, la influencer se volcó a las redes sociales donde no ocultó su indignación. “¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente, en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no son míos”, reveló.
Acto seguido, explicó: “No soy yo. Es una cuenta fandom con más de 400 mil seguidores. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente”.
“Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026″, cerró notablemente molesta con la situación.