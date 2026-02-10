Abrieron las preinscripciones para la Cohorte 2026 de la Licenciatura en Periodismo en la Unse

La carrera se dicta en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

Hoy 19:32

Con el objetivo de formar recursos humanos para nuestra provincia, que signifiquen instrumentos de transformación de la realidad en un marco democrático, que involucra el derecho a la información y la circulación del conocimiento para el logro de mayores niveles de inclusión social y equidad, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE abre las inscripciones para la Cohorte 2026 de la Licenciatura en Periodismo en su modalidad de Ciclo de Complementación Curricular.

Los Destinatarios de esta oferta académica son egresados de nivel superior con título de Periodista Profesional, Periodista Integral y Deportivo; Técnicos Universitarios en Periodismo; además de egresados de títulos equivalentes como Técnicos Universitarios en Diseño Gráfico y Técnicos Universitarios en Producción Audiovisual, que esperan acrecentar su formación profesional en el ámbito universitario. Tales titulaciones deberán contar con cargas horarias no inferiores a 1.365 horas reloj distribuidas en planes de estudio de cursado no inferiores a tres años, cuyo núcleo de formación sea del campo disciplinar del Periodismo.

¿Cómo hacer para preinscribirte? Escribir al correo a periounse@gmail.com con el asunto "Preinscripción Periodismo", en el que consignes los siguientes datos: Nombre y apellido, DNI, Instituto y año del egreso de la tecnicatura Número de teléfono particular.

Por consultas sobre plan de estudios, requisitos y perfil del egresado http://fhu.unse.edu.ar/index.php/obperiodismo

También puedes ingresar a este formulario: Preinscripción Licenciatura en Periodismo 2026