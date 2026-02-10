La Cañada se prepara para vivir el Carnaval 2026 con música, color y un fuerte sentido solidario

La localidad de La Cañada se alista para celebrar una de las fiestas populares más esperadas del año.

Hoy 19:43

Este sábado 14 de febrero, desde las 21 horas, se llevará a cabo el Carnaval 2026, una propuesta que promete música, color y encuentro comunitario, con un marcado espíritu solidario.

Las actividades comenzarán con el Gran Corso sobre la avenida San Martín, donde comparsas y expresiones carnavaleras desplegarán ritmo y alegría. Luego, la celebración continuará en el Polideportivo Municipal, con un show en vivo que invitará a seguir bailando y compartiendo en familia.

La noche contará con la presentación de La Nueva Juventud, que aportará todo el sentimiento del chamamé, y Ale Guillín, con la energía de la guaracha, conformando una grilla musical pensada para todos los gustos.

En ese marco, el comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia del carnaval como espacio de identidad y encuentro social. “El carnaval es una fiesta que nos representa, que reúne a las familias y que pone en valor nuestras tradiciones culturales”, señaló, al tiempo que invitó a la comunidad y a visitantes de localidades vecinas a sumarse a la celebración.

Abiakel remarcó además el carácter solidario del evento, ya que la entrada será mediante alcancía voluntaria y todo lo recaudado será destinado a los comedores comunitarios municipales. “Queremos que la alegría del carnaval también se transforme en un gesto de ayuda concreta para quienes más lo necesitan”, expresó.

Desde la organización informaron que durante la noche habrá venta de espuma, harina y témperas, para que el público pueda participar plenamente del clima festivo, siempre priorizando el respeto y la convivencia.

De esta manera, La Cañada se prepara para vivir una jornada de celebración popular, donde la música, la tradición y la solidaridad se conjugan en un carnaval pensado para compartir y disfrutar en comunidad.