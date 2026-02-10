Concretaron charla sobre Producción Porcina en Colonia El Simbolar

El objetivo de la misma fue impulsar al desarrollo productivo local.

Hoy 20:11

Este martes, a las 9 hs., en el Foro CES de Colonia El Simbolar, se llevó a cabo una charla informativa sobre Producción Porcina, organizada por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Tierras, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.

La jornada tuvo como objetivo visibilizar el potencial productivo de Santiago del Estero y brindar herramientas concretas para el desarrollo del sector porcino, en respuesta a una demanda planteada por productores de la zona en los espacios de diálogo impulsados por el Ministerio.

La convocatoria fue altamente positiva: más de 30 productores del departamento Robles participaron activamente del encuentro, mostrando interés en conocer la situación actual del sector y las posibilidades de inserción productiva.

Durante la charla se abordaron los siguientes ejes: Cadena Porcina en Santiago del Estero y Políticas públicas para el sector porcino, a cargo de la Ing. Agr. Noelia Rojo Cantos; Actualidad del sector porcino: inversión y negocio, disertado por el Ing. Zoot. Juan Luis Uccelli.

En ese marco, el subsecretario de la Producción, profesor Ángel Iñiguez, destacó que la jornada “responde a un requerimiento concreto del sector productivo de Colonia El Simbolar, que venía solicitando información y acompañamiento para conocer más sobre la producción porcina en la provincia”.

Iñiguez subrayó que en los últimos años el sector ha tenido “un salto cualitativo muy importante, con inversiones relevantes que posicionan a la producción porcina como una actividad en crecimiento, con perspectivas alentadoras a futuro”. En ese sentido, remarcó el interés despertado en productores agropecuarios, principalmente frutihortícolas, que evalúan diversificar su actividad e incorporarse a la producción porcina.

Asimismo, señaló que el encuentro permitió analizar la situación actual del sector a nivel provincial y pensar estrategias locales que permitan a los productores insertarse en “un proceso virtuoso que atraviesa la provincia”, con el acompañamiento del Estado y la articulación con el sector privado.

“El compromiso del Ministerio de la Producción y de la Subsecretaría es acompañar a los productores en esta etapa, fortaleciendo la cuenca productiva que abastece a los frigoríficos ya instalados en la provincia”, indicó el funcionario. En ese marco, recordó que el consumo per cápita de carne porcina alcanza los 22 kilos por año, y que actualmente la producción local no logra cubrir la demanda interna, ni los requerimientos de los frigoríficos con tránsito nacional, ni las oportunidades de exportación.

Finalmente, Iñiguez destacó que estas acciones se enmarcan en el diálogo permanente que impulsa el Ministerio de la Producción, bajo la conducción del ministro Ing. Néstor Machado, y en los lineamientos del Gobernador de la provincia, Elías Suárez, orientados a fortalecer el sector productivo y generar más oportunidades para las familias santiagueñas, con más trabajo.