Con la inflación de enero, las bandas del dólar se ajustarán 2,9% y el techo llegará a $1653 en marzo

El INDEC difundió este martes el dato de inflación de enero y activó una nueva actualización de las bandas de flotación cambiaria.

Hoy 20:31

Con la inflación de enero que dio a conocer este martes el INDEC, las bandas de flotación del dólar se ajustarán 2,9% en marzo, lo que llevará el límite superior de la divisa a $1653 hacia fines del tercer mes de 2026, mientras que el piso quedará en $844,03.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las bandas ajustadas por inflación debutaron el 2 de enero, con un límite inferior de $914,78 y un techo de $1529,03. En función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cerrarán el viernes 27 en $894,10 para el piso y $1563,51 para el techo.

El esquema de bandas cambiarias está vigente desde abril del año pasado, cuando el Gobierno anunció la salida del cepo cambiario. Sin embargo, desde este año se implementó un nuevo mecanismo de actualización, que establece que el techo y el piso de la banda se muevan de manera diaria, hasta completar mensualmente el porcentaje correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago.

Al momento de comunicar la modificación en el sistema de actualización, el Banco Central sostuvo que el esquema de bandas busca reducir el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio, aportando previsibilidad al mercado cambiario.

Si bien la autoridad monetaria decidió mantener el régimen de bandas de flotación para evitar saltos bruscos en el precio del dólar, los especialistas también advirtieron que el cambio responde a la necesidad de que el techo de la banda deje de apreciarse en términos reales, ya que el ajuste al 1% mensual implicaba una pérdida en comparación con la inflación, que corre por encima de ese nivel. Además, alertaron que el principal riesgo de esta modificación es derivar en una mayor presión sobre los precios.