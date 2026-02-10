Medellín celebró 482 años de historia con un acto institucional y fuerte acompañamiento popular

La localidad del departamento Atamisqui conmemoró un nuevo aniversario con una ceremonia en el Polideportivo Municipal.

Hoy 21:51

La localidad de Medellín, en el departamento Atamisqui, conmemoró este lunes su 482º aniversario con un acto protocolar realizado en el Polideportivo Municipal, que contó con una amplia participación de vecinos y vecinas, además de autoridades provinciales y municipales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En representación del Gobierno de la Provincia, participó el subsecretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, Ricardo Sosa, quien estuvo acompañado por el comisionado municipal de Medellín, Daniel Sosa. También asistieron el intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales, y los comisionados municipales de Sabagasta, Estación Atamisqui, Tío Pozo y Villa Nueva, entre otros funcionarios.

Durante el acto, Daniel Sosa destacó las acciones impulsadas desde el inicio de su gestión, el pasado 10 de diciembre, orientadas al ordenamiento y mejoramiento urbano de la localidad. Entre los trabajos mencionó la recuperación del parque automotor, las mejoras en la plaza principal, la puesta en valor de la ex estación ferroviaria y la colaboración en el mantenimiento de los caminos vecinales.

Por su parte, Ricardo Sosa subrayó la relevancia de preservar la identidad histórica y cultural de Medellín a través de este tipo de celebraciones, al recordar que se trata de una de las localidades más antiguas del país, donde aún se mantienen vivas las tradiciones y costumbres ancestrales. En ese sentido, remarcó el rol de un Estado presente, y mencionó como obra emblemática el enripiado de la ruta que conecta Medellín con Estación Atamisqui, que permitió una salida directa hacia la ruta nacional 9, beneficiando tanto al ámbito urbano como rural.

El funcionario provincial agregó que estas políticas continúan los lineamientos impulsados por el ex gobernador Gerardo Zamora y sostenidos por el actual mandatario, Elías Suárez, con un acompañamiento permanente al interior y una mirada federal del desarrollo. “El trabajo conjunto con la comunidad es clave para fortalecer a los pueblos, su identidad, su historia y su futuro”, expresó.

La jornada concluyó con el tradicional canto del feliz cumpleaños y una programación artística que incluyó presentaciones de academias de folclore y músicos de la región, en una celebración que combinó historia, cultura y encuentro comunitario.

Medellín fue fundada en 1544 por Francisco de Mendoza, bajo el nombre de Fuerte de Medellín del Soconcho, y es considerada una de las primeras fundaciones en el actual territorio argentino.