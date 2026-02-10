“Es la chica que limpia”: la insólita excusa de un infiel cuando apareció su esposa y el video se volvió viral

Una joven contó en TikTok cómo una cita de Tinder terminó en escándalo cuando llegó la mujer del hombre y él intentó zafar con una justificación tan absurda como viral.

Una cita que parecía prometedora terminó convirtiéndose en una escena digna de una comedia, y las redes no tardaron en hacerlo viral. Caro, una joven influencer, compartió en TikTok el relato de una insólita situación que vivió durante un encuentro con un hombre que conoció por Tinder: mientras cenaban en su departamento, apareció de sorpresa la esposa.

“El flaco me invitó a cenar y cayó la mujer al departamento mientras estábamos comiendo”, comenzó contando en el video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y reacciones.

Según relató, el hombre la había invitado a su casa con la promesa de cocinarle unas pastas. “Me dijo: ‘Venite que preparo algo, ¿qué te gusta?’. Yo llevé un vino, aunque no entiendo nada, y cuando llego me dice: ‘¿Para qué lo trajiste?’, y me muestra una vinoteca enorme”, recordó entre risas.

La velada avanzaba sin sobresaltos y el anfitrión se mostraba especialmente esmerado. “Hizo unas pastas con salsa roquefort y nueces. Yo pensaba: ‘Qué dedicado este chabón’. Estábamos charlando de la vida, los hobbys, todo re bien, hasta que de repente escucho la cerradura”, relató.

Ese fue el momento en el que la situación se descontroló. “Se abre la puerta y entra una mina que parecía venir de laburar. Le dice: ‘¿Qué hacés, Esteban? ¿Quién es esta mina?’ Ahí entendí todo. Cayó la mujer”, contó.

Desesperado por salir del paso, el hombre apeló a una excusa tan absurda como ofensiva. “Le dice: ‘Ay no, bebé, me olvidé de avisarte que la chica que limpia se iba a quedar a comer’. De repente, yo era la empleada doméstica”, explicó Caro.

La esposa, desconcertada, aceptó la explicación sin cuestionarla demasiado. “Me dice: ‘Ah, bueno, me hubieses avisado’, y hasta se presenta conmigo. Yo no dije nada, me comí el último sorrentino y dije: ‘Bueno, los dejo tranquilos, me voy’”, cerró la influencer.

El video explotó en TikTok y superó los 10 mil likes y más de 370 comentarios en apenas dos días. “No le gustaste y llamó a una amiga”, “Antes de irme le pedía que me pague las horas extra”, y “No entiendo cómo van a la casa en la primera cita”, fueron algunos de los comentarios más destacados que dejaron los usuarios.