El Rosario Central de Di María no quiere sorpresas en la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano

El Canalla enfrenta el elenco cordobés por los 32avos de final en Santa Fe.

Hoy 00:20

Rosario Central y Sportivo Belgrano se enfrentarán este miércoles desde las 19:00, en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro será transmitido por TyC Sports y marcará el inicio del camino de ambos en el certamen federal.

El Canalla llega tras empatar 1-1 ante Aldosivi como visitante, en un arranque de temporada que dejó sensaciones mixtas. El equipo de Jorge Almirón debutó con una derrota 2-1 frente a Belgrano, luego superó 2-1 a Racing, igualó 0-0 contra River y volvió a empatar ante el Tiburón. Con ese panorama, el conjunto rosarino buscará un triunfo que le permita ganar confianza y sostener su objetivo de competir en todos los frentes.

Además del torneo local, Rosario Central también afrontará la Copa Libertadores, por lo que la Copa Argentina representa una competencia clave dentro de un calendario exigente. El desafío para el cuerpo técnico será consolidar el funcionamiento y evitar sorpresas ante un rival que llega sin rodaje oficial.

Por su parte, Sportivo Belgrano disputará su primer partido oficial del 2026. La Verde, que milita en el Torneo Federal A, comenzará su participación en esa categoría recién a mediados de marzo. En la temporada pasada cayó en los octavos de final del Reducido frente a Guillermo Brown, y este año buscará mejorar su rendimiento para pelear por el ascenso.

El cruce en Santa Fe pondrá frente a frente a un equipo de Primera División, con aspiraciones internacionales, y a un conjunto del ascenso que intentará dar el golpe. En la Copa Argentina, donde las diferencias de categoría muchas veces se achican, Rosario Central intentará hacer valer su jerarquía para avanzar a la siguiente fase.