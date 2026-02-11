Argentina-Estados Unidos: un acuerdo para ganar juntos

El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado por ambos países brindará mayores oportunidades, más inversión, más empleo, y mayor prosperidad.

Hoy 06:41

Por Peter Lamelas, en Clarín

Thomas Jefferson escribió que una nación debe perseguir “paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones”. Ese espíritu inspira el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), nacido de la profunda relación y cooperación entre Estados Unidos y Argentina. Estoy orgulloso de trabajar codo a codo con Argentina en la implementación del ARTI, un acuerdo que brindará mayores oportunidades, más inversión, más empleo, y mayor prosperidad.

Con ARTI, Argentina no solo ha ganado mayor acceso al mercado más grande del mundo, sino que también ha optado por un modelo de altos estándares internacionales y comercio basado en reglas.

El acuerdo es diseñado para impulsar el crecimiento y fortalecer la resiliencia, tal como lo ha hecho en las principales economías del mundo. Estados Unidos celebra su asociación con un aliado confiable, fortaleciendo así la seguridad económica y tecnológica de ambos países.

El acuerdo reduce costos reales dentro de Argentina. La eliminación gradual de la tasa de estadística sobre las importaciones, de las formalidades consulares, y de otros obstáculos administrativos, reducirá el costo de importar insumos clave, algo vital para las pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las que más sufren el peso de la burocracia. Además, el reconocimiento de estándares internacionales garantiza la calidad y acelera la llegada al país de innovaciones médicas y tecnológicas.

ARTI abre el mercado estadounidense, eliminando el arancel recíproco adicional del 10 % sobre más de 1.600 productos argentinos. Este acceso al mercado más grande del mundo es una oportunidad concreta para competir y fortalecer la presencia de Argentina en sectores estratégicos como los minerales, los medicamentos genéricos y productos farmacéuticos no patentados, y los productos de madera y corcho, junto con mejoras para otros bienes industriales. Con menos barreras, se generan condiciones para aumentar exportaciones, inversión y empleos de calidad en las economías regionales, consolidando el crecimiento y el desarrollo.

La innovación es una piedra angular del acuerdo. Fortalecer la propiedad intelectual es una apuesta por el talento argentino: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) reduce costos y facilita que los emprendedores argentinos lleven sus productos innovadores a los mercados globales, atrayendo inversión y socios estratégicos.

Sectores como la biotecnología, la agricultura y los semiconductores podrán competir al más alto nivel, mientras que el compromiso con telecomunicaciones seguras abre la puerta a proyectos de inteligencia artificial y desarrollo digital, generando confianza para que empresas estadounidenses establezcan operaciones, contraten ingenieros locales y compartan conocimiento.

El acuerdo también complementa la iniciativa FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement) firmada el día anterior sobre minerales críticos, integrando a Argentina en cadenas de suministro estratégicas. La cooperación en minerales críticos, energía y tecnología acelera inversiones de calidad en el marco del RIGI y conecta al país con sectores que definirán el crecimiento global en las próximas décadas. Esto implica empleos especializados, transferencia tecnológica y una mayor resiliencia económica.

ARTI refleja un entendimiento compartido entre dos naciones soberanas que eligen cooperar para el beneficio de sus pueblos. Ambos países se comprometen a mantener prácticas comerciales transparentes, con mecanismos en los que Argentina tiene voz plena en cualquier decisión que afecte al comercio mutuo. Al mismo tiempo, ARTI respeta plenamente los compromisos regionales: Argentina conserva su libertad de acción y gana opciones, no las pierde.

El ARTI aporta la estabilidad, la inversión y los empleos que Argentina merece, transformando compromisos compartidos en resultados concretos.

Los líderes fundadores de Argentina entendían que el comercio une a los pueblos y fortalece a las naciones. Este acuerdo refleja esa visión: una asociación en la que Argentina y Estados Unidos se unen como socios iguales para ganar juntos y construir un futuro más fuerte, seguro, y próspero para ambos pueblos.

Ahora comienza el trabajo conjunto de transformar los compromisos en acción, generando beneficios reales para consumidores, productores e innovadores. Estoy entusiasmado por las oportunidades económicas que estos acuerdos van a generar para hacer que Estados Unidos y Argentina sean grandes otra vez. Manos a la obra.