Las Termas: detienen en la calle a un hombre con pedido de captura por violencia de género

El sujeto, de 33 años, registraba una causa por lesiones calificadas y desobediencia judicial. Fue interceptado tras una breve persecución.

Hoy 07:30

Un hombre que era intensamente buscado por la Justicia en una causa por violencia de género fue detenido en la noche del martes en la ciudad de Termas de Río Hondo, luego de intentar huir al advertir la presencia policial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20.40, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la Departamental 6 realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de calle 25 de Mayo y Laprida.

Según fuentes policiales, los uniformados observaron a un sujeto que, al notar el móvil, adoptó una actitud esquiva y emprendió una rápida fuga. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que culminó en avenida Juan Bautista Alberdi y Laprida, donde lograron interceptarlo.

El hombre fue identificado como Oscar César Córdoba, de 33 años, con domicilio en avenida Néstor Kirchner y 12 de Octubre. Al consultar con la Sala Central de Comunicaciones, los efectivos confirmaron que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente emitido por la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 6, en el marco de una causa caratulada como “Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo y Desobediencia Judicial”, con intervención del juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar.

De acuerdo con la información recabada, el acusado ya había estado detenido anteriormente por hechos de violencia contra su pareja. Posteriormente recuperó la libertad bajo estrictas medidas judiciales, entre ellas una prohibición de acercamiento que habría incumplido.

Tras su aprehensión, Córdoba fue trasladado al Centro Integral de Salud (CIS) Termas para su revisión médica y luego alojado en sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las medidas procesales correspondientes y continuará con la investigación.

Desde la fuerza destacaron el rápido accionar del personal interviniente, que permitió dar cumplimiento al requerimiento judicial y evitar posibles nuevos hechos de violencia.