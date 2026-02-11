Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 FEB 2026 | 29º
X
Somos Deporte

Complicado arranque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Bahréin

El piloto argentino sufrió una falla mecánica con su Alpine en la primera mañana de pruebas en Sakhir, provocó la primera bandera roja del año y terminó último en la tabla de tiempos.

Hoy 09:47

La pretemporada de la Fórmula 1 arrancó en Bahréin y el debut de Franco Colapinto en la jornada oficial de test no fue el esperado. El argentino generó la primera bandera roja de 2026 tras sufrir una falla en el motor de su Alpine A526, que se detuvo en la entrada de la curva 8 del circuito de Sakhir. Aunque intentó reiniciar el auto, no lo logró y una grúa debió retirarlo de la pista para devolverlo a boxes.

Según informó Motorsport, el inconveniente ocurrió luego de una hora y media de actividad. Tras la revisión de los mecánicos, Colapinto volvió a girar una hora después, ya con neumáticos medios, ya que al momento de la detención utilizaba compuesto duro. Antes del problema había marcado 1m41s600 y luego logró mejorar a 1m40s330, aunque se mantuvo último entre los 11 pilotos y fue el que menos vueltas completó, con apenas 28 giros.

La referencia de la mañana fue Max Verstappen, que lideró los tiempos con 1m35s433 para Red Bull. Detrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren) con 1m35s602 y George Russell (Mercedes) con 1m36s108, en una sesión que sirvió como primer termómetro del rendimiento real de los autos. Para Alpine, el arranque dejó más dudas que certezas en su primer contacto oficial con el resto de la parrilla.

El motor vuelve a aparecer como una preocupación para la escudería francesa. Tanto Colapinto como Pierre Gasly ya habían manifestado quejas durante la temporada pasada. El argentino había ironizado en Canadá sobre la falta de potencia en recta, mientras que el francés lanzó una dura crítica por radio tras Abu Dabi. Ahora, la expectativa está puesta en el rendimiento del nuevo conjunto mecánico en la tanda vespertina, donde Alpine buscará recuperar terreno en unos test que recién comienzan pero ya encendieron alarmas.

TEMAS Franco Colapinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos
  2. 2. Javier Milei aseguró que Donald Trump es “un ejemplo de coraje y liderazgo”, tras la captura a Nicolás Maduro
  3. 3. Central Córdoba va por un debut triunfal en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy
  4. 4. “Tonada porteña” y short de Boca: buscan al hombre que apuñaló y abandonó al remisero en La Banda
  5. 5. Investigan si el invernadero narco de La Banda abastecía al NOA con marihuana y "cogollos saborizados"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT