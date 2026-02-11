Complicado arranque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Bahréin

El piloto argentino sufrió una falla mecánica con su Alpine en la primera mañana de pruebas en Sakhir, provocó la primera bandera roja del año y terminó último en la tabla de tiempos.

Hoy 09:47

La pretemporada de la Fórmula 1 arrancó en Bahréin y el debut de Franco Colapinto en la jornada oficial de test no fue el esperado. El argentino generó la primera bandera roja de 2026 tras sufrir una falla en el motor de su Alpine A526, que se detuvo en la entrada de la curva 8 del circuito de Sakhir. Aunque intentó reiniciar el auto, no lo logró y una grúa debió retirarlo de la pista para devolverlo a boxes.

Según informó Motorsport, el inconveniente ocurrió luego de una hora y media de actividad. Tras la revisión de los mecánicos, Colapinto volvió a girar una hora después, ya con neumáticos medios, ya que al momento de la detención utilizaba compuesto duro. Antes del problema había marcado 1m41s600 y luego logró mejorar a 1m40s330, aunque se mantuvo último entre los 11 pilotos y fue el que menos vueltas completó, con apenas 28 giros.

La referencia de la mañana fue Max Verstappen, que lideró los tiempos con 1m35s433 para Red Bull. Detrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren) con 1m35s602 y George Russell (Mercedes) con 1m36s108, en una sesión que sirvió como primer termómetro del rendimiento real de los autos. Para Alpine, el arranque dejó más dudas que certezas en su primer contacto oficial con el resto de la parrilla.

El motor vuelve a aparecer como una preocupación para la escudería francesa. Tanto Colapinto como Pierre Gasly ya habían manifestado quejas durante la temporada pasada. El argentino había ironizado en Canadá sobre la falta de potencia en recta, mientras que el francés lanzó una dura crítica por radio tras Abu Dabi. Ahora, la expectativa está puesta en el rendimiento del nuevo conjunto mecánico en la tanda vespertina, donde Alpine buscará recuperar terreno en unos test que recién comienzan pero ya encendieron alarmas.