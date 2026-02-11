Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 FEB 2026 | 29º
X
País

Bullrich, sobre la reforma laboral: “Es la más importante de los últimos 50 años”

Así lo expresó la senadora en el ingreso al Senado: “Tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas”.

Hoy 10:05

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que el proyecto de Modernización Laboral es la reforma más importante de los últimos 50 años

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo expresó en el ingreso a la Cámara alta: “Tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas. Es una reforma importantísima en 50 años que se ha logrado. Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr”.

Bullrich logró sellar ayer un acuerdo con los bloques aliados al oficialismo para avanzar en la aprobación de la nueva legislación que, de tener luz verde este miércoles, será remitida a la Cámara de Diputados.

También negoció con la Confederación General del Trabajo (CGT) que pujó con fuerza, a través de gobernadores, para dilatar la quita de los aportes solidarios, un tema sensible al igual que los artículos que recortaban Ganancias a la empresas.

TEMAS Patricia Bullrich Reforma Laboral

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos
  2. 2. Javier Milei aseguró que Donald Trump es “un ejemplo de coraje y liderazgo”, tras la captura a Nicolás Maduro
  3. 3. Central Córdoba va por un debut triunfal en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy
  4. 4. “Tonada porteña” y short de Boca: buscan al hombre que apuñaló y abandonó al remisero en La Banda
  5. 5. Investigan si el invernadero narco de La Banda abastecía al NOA con marihuana y "cogollos saborizados"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT