A 30 años de su muerte, aseguran que Kurt Cobain fue asesinado: el informe forense

Un equipo independiente revisó la autopsia y las fotos originales y concluyó que el líder de Nirvana no pudo haber disparado el arma. Señalan inconsistencias clave en la escena.

A más de 30 años de la muerte de Kurt Cobain, una investigación de un equipo privado de expertos forenses asegura que el líder de Nirvana fue asesinado y que la escena fue montada.

La noticia que había paralizado al mundo de la música en abril de 1994 determinaba que el cantante se había quitado la vida de un escopetazo en su casa de Seattle.

Incluso, junto al cuerpo habían encontrado una nota suicida y el estudio toxicológico había demostrado que en su sangre tenía grandes dosis de heroína.

Ahora, un estudio realizado por el especialista Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins arrojó una conclusión impactante luego de revisar la autopsia, los análisis toxicológicos y las fotos originales de la escena.

Según informaron, Kurt Cobain tenía en su cuerpo una dosis de heroína diez veces superior a la letal y en ese estado no podía manipular ni disparar el arma.

Por eso, el equipo de investigadores independientes y especialistas forenses aseguran que el músico habría sido incapacitado antes de que alguien más disparara el arma y acomodara la escena para simular que se había quitado la vida.

Según el informe, la autopsia muestra necrosis en órganos como el hígado y el cerebro, además de líquido en los pulmones.

Para los expertos, esos signos son compatibles con una sobredosis progresiva por falta de oxígeno y no con una muerte instantánea por disparo.

Con esa concentración de heroína en sangre, aseguran que el músico habría entrado en coma profundo casi de inmediato.

En esas condiciones, el equipo remarca que era físicamente imposible sostener una escopeta Remington calibre 20, apuntarla y accionar el gatillo.

Otro dato impactante es que destacan la ausencia de sangre en las vías respiratorias, un dato que consideran clave: si el corazón ya estaba colapsando por la droga, el disparo no habría provocado el sangrado típico de este tipo de heridas.

La escena del crimen en su casa de Seattle

El informe cuestiona cómo fue encontrado el cuerpo de Kurt Cobain: los investigadores notaron que no había salpicaduras de sangre en la mano izquierda del músico, por lo que manifiestan que es científicamente imposible que haya quedado limpia tras el disparo.

“Nos quieren hacer creer que guardó todo en orden mientras moría”, recalcó Michelle Wilkins, ya que el kit de heroína apareció ordenado, con jeringas tapadas.

Los investigadores consideran poco probable que alguien en medio de una sobredosis fulminante tenga la capacidad de acomodar sus objetos.