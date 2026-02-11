El Aston Villa del Dibu recibe a Brighton en un cruce clave por la Premier

Duelo importante en Birmingham entre dos equipos que buscan recuperar terreno tras resultados irregulares en la última jornada.

Aston Villa y Brighton se enfrentarán este miércoles desde las 16:30 por la fecha 26 de la Premier League. El partido se disputará en Villa Park, en Birmingham, y se podrá ver en vivo en Argentina por Disney+ Premium. Ambos llegan con la necesidad de sumar para no perder posiciones en una tabla cada vez más apretada.

El conjunto local viene de empatar frente a Bournemouth en un partido que dejó sensaciones mixtas. Aston Villa mostró tramos de buen fútbol, pero le faltó contundencia para cerrar el resultado. Ahora intentará hacerse fuerte en casa, donde suele elevar su rendimiento y presionar desde el inicio.

Por el lado de Brighton, la última presentación fue una derrota ante Crystal Palace, un golpe que cortó su envión. El equipo intentará recuperar solidez y orden para competir en un escenario exigente, sabiendo que sumar como visitante puede ser determinante para su objetivo de mantenerse en la pelea.

Con estilos ofensivos y vocación de protagonismo, el cruce promete ritmo alto y situaciones en las áreas. La Premier League entra en una etapa decisiva y cada punto empieza a pesar más, por lo que Aston Villa y Brighton jugarán con la urgencia de no ceder terreno.