Mitre y Güemes ya tienen árbitros para su debut en la Primera Nacional

Los equipos santiagueños conocen las autoridades para la primera fecha: Mitre visita a All Boys y Güemes recibe a Nueva Chicago.

Hoy 10:26

La Primera Nacional levanta el telón y los equipos santiagueños ya tienen confirmadas las autoridades arbitrales para sus estrenos. Mitre y Güemes afrontarán compromisos exigentes en el arranque del campeonato, con la ilusión de comenzar sumando en una temporada larga y muy competitiva.

El Aurinegro debutará el sábado 14 de febrero como visitante frente a All Boys, desde las 17. El árbitro del encuentro será Maximiliano Manduca, quien estará acompañado por Mario Bardina como asistente 1 y Gonzalo Roldán como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Lautaro Castagnola, en un cruce que se jugará en Floresta.

Por su parte, Güemes tendrá su estreno el domingo 15 de febrero, también a las 17, cuando reciba a Nueva Chicago en Santiago del Estero. El encargado de impartir justicia será Fabrizio Llobet, con Mariano Viale y Mariana Dure como asistentes. El cuarto árbitro será Leandro Villanueva, en un partido que genera gran expectativa en el público local.

Ambos equipos apuntan a iniciar el torneo con el pie derecho y hacerse fuertes desde la primera fecha. La Primera Nacional vuelve a poner en marcha su calendario y los representantes santiagueños se preparan para un desafío que exige regularidad desde el comienzo.