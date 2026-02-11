Robo piraña con carteras “blindadas” en Rosario: se llevaron $600 mil en minutos

Aprovecharon que la vendedora atendía sola a una familia, actuaron en grupo y ocultaron la mercadería en carteras forradas con aluminio para evitar que sonaran las alarmas. La secuencia quedó registrada por las cámaras del local.
Un comercio grande de ropa en Rosario detectó con sus cámaras de seguridad un llamativo robo grupal realizado el domingo al anochecer de forma premeditada y estudiada. Se hicieron de diversos tipos de prendas aprovechando que la única empleada del local se encontraba atendiendo a una familia, y luego una mechera que habría comandado el robo la distrajo con un pedido de buscar una prenda en el galpón.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El asunto fue detectado recién después del hecho, cuando se hizo el conteo de la mercadería. Serían cinco los miembros de este inusual robo tipo “piraña”, entre hombres y mujeres, pero no descartaron que haya más miembros de esa banda.
Sorprendida por el mecanismo con que se movían, la encargada del local, Elzabeth, precisó al móvil de Telenoche (El Tres) que esto comenzó cuando ingresó una mujer que le pidió guardar una remera y la iba a abonar después. La mujer regresó media hora después, y detrás de ella llegó “un batallón de personas simulando no conocerse. Le pidieron cosas que tenia que buscar en el depósito. Una familia iba a pagar, y cuando ella les cobra, se ve en el video como se iban guardando cosas bajo la ropa”.
Lo llamativo de este robo es que “llevaron las cosas en unas carteras que, después supimos, estaban forradas con aluminio, por lo que nos comentaron cuando lo subimos a las redes”, recordó sorprendida.
Describió entonces: “Se llevaron como si nada pilas de remeras, unas cinco bermudas, chombas, camisas. En el video se ve como se llevaban las pilas de remera, y acomodaron para que no se note nada”.
Consultada sobre un estimado de lo que robaron en pesos, “se habrán llevado unos 600 mil a 800 ml pesos”.
Luego las empleadas recordaron que la que dijo que volvía en un rato ya había ingresado veces anteriores al local. Luego de detectar el asunto realizaron denuncia policial correspondiente.
Fuente: Rosario3