Sin Güemes ni Mitre y con Sarmiento en duda, Unión Santiago es el único confirmado para el Torneo Juvenil 2026

Finalmente Güemes no participará del Torneo Juvenil del Consejo Federal 2026, pese a que desde la institución habían expresado sobre su presencia semanas atrás.

La novedad no termina ahí: a diferencia del año pasado, Mitre también resolvió bajarse de la competencia en esta temporada. De esta manera, dos de las entidades más importantes de Santiago del Estero no formarán parte de un torneo que apunta al desarrollo de divisiones formativas a nivel federal.

En este escenario, Sarmiento de La Banda aparece como la única incógnita entre los equipos santiagueños. El club todavía no confirmó su participación y la definición se tomará en los próximos días, según trascendió desde su dirigencia.

El único equipo que participará del certamen hasta ahora es Unión Santiago, tal como en la temporada 2025.