Protesta policial en Santa Fe: tras una reunión, Pullaro hizo una oferta pero se mantiene la medida

El conflicto que mantiene en vilo a la provincia de Santa Fe ingresó en una etapa decisiva este miércoles. Tras una jornada de alta tensión, el gobierno de Maximiliano Pullaro realizó una nueva propuesta a los efectivos policiales durante una reunión que se extendió hasta la madrugada, aunque la medida de fuerza continúa activa en distintos puntos del territorio provincial.

El encuentro contó con la participación de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, quienes dialogaron con el abogado Gabriel Sarla, representante de los policías autoconvocados.

Si bien se abrió un canal de diálogo, la protesta se mantiene firme a la espera de resoluciones concretas sobre las condiciones laborales y la situación disciplinaria de los agentes involucrados en el reclamo.

La promesa de no ampliar sanciones

Uno de los puntos centrales de la negociación nocturna fue la situación de los efectivos que participan de las manifestaciones. En este sentido, el jefe de la Policía santafesina, Luis Maldonado, aseguró tras la reunión que no se pasará a disponibilidad a más personal de la fuerza, intentando llevar calma a las bases.

Sin embargo, esta promesa no fue suficiente para levantar el reclamo de manera inmediata. Los efectivos exigen no solo garantías sobre su estabilidad laboral, sino respuestas concretas ante el pedido de aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, las cuales consideran insuficientes hasta el momento.

Un vocero de los oficiales confirmó a la prensa que, si bien el diálogo está abierto, la medida de fuerza se mantenía durante la mañana del miércoles a la espera de definiciones sobre los compañeros ya sancionados.

Claves de la negociación

E l conflicto atraviesa horas críticas y la resolución podría llegar durante la jornada de hoy. Se prevé una nueva reunión durante la mañana de este miércoles, donde el eje central será resolver la situación de los veinte oficiales que fueron pasados a disponibilidad por el Ejecutivo al inicio de las protestas.

Desde el sector de los autoconvocados señalaron que la reincorporación de estos agentes es una condición fundamental. Si logran que se les devuelvan sus herramientas de trabajo a los sancionados, los efectivos podrían volver a patrullar las calles, aunque advirtieron que los reclamos de fondo continuarán por otras vías.

La administración de Pullaro busca desactivar la escalada del conflicto que ya lleva tres días y que ha resentido el servicio de seguridad en ciudades clave como Rosario y Rafaela.

El origen del conflicto y la escalada de tensión

La protesta policial comenzó el lunes por la noche, desencadenada tras el suicidio de un efectivo frente a la Jefatura de Policía de Rosario, hecho que expuso el malestar latente en la fuerza.

La situación escaló rápidamente luego de un anuncio del Gobierno provincial sobre mejoras laborales que, según los manifestantes, solo alcanzaban a un sector de la fuerza y no resolvían los problemas estructurales.

Durante el martes, el clima se enrareció con manifestaciones frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y la Casa de Gobierno. Se registraron momentos de tensión y enfrentamientos entre los propios agentes de la Policía de Santa Fe cuando efectivos que no participaban de la marcha intentaron avanzar sobre los manifestantes.

Respuesta oficial y medidas disciplinarias

La reacción inicial del gobierno provincial fue de firmeza. Ante la negativa de salir a patrullar y la realización de “sirenazos”, el Ejecutivo anunció el pase a disponibilidad de al menos veinte policías.

El ministro Pablo Cococcioni informó en su momento que se solicitaría al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigue la comisión de “posibles ilícitos penales” por parte de los uniformados que retenían tareas.

Esta postura generó un ida y vuelta constante durante el martes. Gabriel Sarla intentó sin éxito reunirse con las autoridades durante la tarde, denunciando inicialmente que no había ofertas y que el diálogo estaba cortado.

Finalmente, la reunión se concretó cerca de la medianoche, abriendo una ventana de negociación que podría culminar hoy si se alcanza un acuerdo sobre los sancionados y las demandas salariales.