El Clásico Radio goleó y quedó como único líder del Torneo Interprensa

Se disputó la segunda jornada del certamen que reúne a los trabajadores de los medios de Santiago del Estero.

Hoy 12:48

El Torneo Interprensa de Fútbol tuvo otra jornada cargada de goles en la segunda fecha y dejó a El Clásico Radio como único puntero. El conjunto radial goleó 9-3 a Prensa City en un partido vibrante y tuvo como figura a Rodo Nasif, autor de seis tantos en una actuación demoledora que marcó la noche. Amarú Pérez, Lautaro Beltrán y Aranda, completaron el marcador. Para los rojos y blanco marcaron Marcos Torres, Fernando Ocampo y Lautaro Barraza.

En otro de los cruces más picantes, Canal 7 y Nuevo Diario empataron 4-4 y se mantuvieron como escoltas. Para Canal 7 marcaron Nery Casazola (3) y Leguizamón, mientras que Nuevo Diario marcó con Joaquín Contreras, Braian Miranda, Ezequiel Barraza y Nico Domínguez. Además, Figura Deportiva protagonizó la remontada de la fecha al dar vuelta un 0-4 ante El Liberal para ganar 5-4. Doblete de Emanuel Sayago y de Mauro Cortez para los de prensa escrita, en tanto que para los de redes marcaron Germán Arrieta por duplicado, Nicolás González, Martín Trullenque y Julián Segura.

Por su parte, Radio Mitre sumó sus primeros puntos al vencer 1-0 a CZ Deportivo con gol de Fernando Bernasconi, acomodándose en la tabla. Con apenas dos jornadas, el campeonato ya muestra equipos que empiezan a perfilarse como candidatos en un torneo que promete ser muy parejo.

Resultados

Fecha 1
Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal
Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva
Canal 7. 3 – 2 CZ Deportivo
El Clásico 2 – 0 Radio Mitre

Fecha 2
El Clásico 9 – 3 Prensa City
Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7
Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo
Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Fecha 3 - Martes 17

Cancha 1

21.00hs Radio Mitre vs City Prensa
21.00hs Diario El Liberal vs Canal 7

Cancha 2

22.15hs Nuevo Diario vs Cz Deportivo
22.15hs Figura Deportiva vs El Clásico Radio

Tabla de posiciones

  1. El Clásico – 6 pts (+8) 11/3
  2. Nuevo Diario – 4 pts (+1) 8/7
  3. Canal 7 – 4 pts (+1) 7/6
  4. Radio Mitre – 3 pts (-1) 1/2
  5. Figura Deportiva – 3 pts (-2) 8/10
  6. Prensa City – 3 pts (-3) 9/12
  7. El Liberal – 0 pts (-2) 7/9
  8. CZ Deportivo – 0 pts (-2) 2/4

El torneo recién comienza, pero la intensidad y la cantidad de goles anticipan una competencia abierta, donde cada fecha puede cambiar por completo la pelea por la punta.

