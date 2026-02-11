Cayeron los cuatro acusados de un robo en un comercio céntrico de Termas

Tras una serie de allanamientos, la Policía logró apresar a los acusados y secuestrar celulares, motovehículos y un arma de fuego. El hecho había ocurrido en enero.

Hoy 11:56

Un operativo encabezado por el Departamento Robos y Hurtos de la DGI de la Departamental 6 de Las Termas de Río Hondo permitió desbaratar una banda acusada de un robo calificado ocurrido el mes pasado. Como resultado de distintos allanamientos, cuatro personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

El procedimiento más reciente se llevó a cabo este martes, alrededor de las 7, en dos inmuebles colindantes ubicados en el pasaje Almancio Alcorta, entre calles Irigoyen y Gutenberg, del barrio San Martín. Las medidas fueron ordenadas por el juez Dr. Diego Vittar, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni.

Durante el operativo fueron detenidos Juárez Jeremías Fernando (21) y un adolescente de 15 años identificado como A.E.Y. Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular Samsung A14. Por disposición del fiscal interviniente, Juárez quedó alojado en la Alcaidía de la Departamental 6.

Este accionar se suma a un procedimiento anterior realizado el 29 de enero, en dos domicilios de calle Francisco de Aguirre, entre Hipólito Irigoyen y Gutenberg, del mismo barrio. En esa oportunidad, con orden del juez Dr. Silvio Salice y la intervención del Dr. Zanni, fueron detenidos un menor de 16 años (G.C.A.) y Gómez Rodrigo Jesús (20).

En aquellos allanamientos, la Policía secuestró dos motovehículos tipo 110, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho investigado y un arma de fuego, una pistola automática calibre 22.

El caso se remonta al 21 de enero de 2026, cuando Jorge Nahir Mendoza fue abordado por cuatro sujetos mientras se encontraba en un comercio céntrico de la ciudad. Según la denuncia, uno de los agresores lo empujó y le sustrajo una gorra Nike y un teléfono celular Samsung A04, para luego darse a la fuga.

Con los dos operativos concretados, los cuatro implicados quedaron detenidos y la investigación por robo calificado fue esclarecida, según informaron fuentes policiales.