Con una carta firmada por Milei, el Gobierno invitó al papa León XIV a la Argentina

La carta fue entregada por el canciller Pablo Quirno como parte de una gestión diplomática para concretar una futura visita oficial al país.

Hoy 12:09

El canciller Pablo Quirno invitó formalmente al papa León XIV para que visite la Argentina a través de una carta que lleva la firma del presidente Javier Milei.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina”, indicó la misiva.

Asimismo, añadió: Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”.

“En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, culminó.

