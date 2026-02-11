El Cuti Romero se queda sin DT: Tottenham echó a Thomas Frank y un argentino podría reemplazarlo

Los Spurs atraviesan una crisis deportiva profunda y la dirigencia decidió un cambio urgente antes del clásico ante Arsenal.

Hoy 12:13

Tottenham despidió a Thomas Frank tras una racha alarmante de resultados y dejó a Cristian “Cuti” Romero sin entrenador en medio de una temporada caótica. El equipo ganó apenas dos de sus últimos 17 partidos de Premier League, quedó eliminado temprano de la FA Cup ante Aston Villa y también se despidió de la Copa de la Liga frente a Newcastle, que lo venció 2-1 en Londres. La crisis deportiva empujó a la dirigencia a tomar una decisión drástica.

Según el periodista Ben Jacobs, Mauricio Pochettino surge como el principal candidato para reemplazarlo y protagonizar una segunda etapa en el club. El argentino dirigió a los Spurs entre 2014 y 2019, acumuló 293 partidos y llevó al equipo a una final de Champions League. El obstáculo es su vínculo actual con la selección de Estados Unidos, lo que haría compleja una salida inmediata.

El presente del Tottenham es delicado: marcha 16° en la liga con 29 puntos, apenas cinco por encima de la zona de descenso. A esto se suma que Romero, capitán y líder defensivo del plantel, tendría prevista su salida en junio, lo que aumenta la incertidumbre deportiva. El club oficializó la salida de Frank con un comunicado en el que agradeció su compromiso, aunque reconoció que los resultados obligaban a un cambio.

De manera interina, medios británicos aseguran que John Heitinga tomará el mando hasta el final de la temporada. Desde la llegada del Cuti en 2021, ya pasaron cinco entrenadores por el banco: Antonio Conte, Ryan Mason, Cristian Stellini, Ange Postecoglou y ahora Frank. La inestabilidad es una marca del ciclo reciente.

El despido se produce en la previa del clásico ante Arsenal, líder y uno de los equipos más fuertes del momento. Además del rendimiento, los hinchas mantienen un fuerte malestar con la dirigencia por la política de refuerzos y el precio de las entradas, un clima que también impactó en el vestuario. Entre lesiones y malos resultados, Tottenham busca un golpe de timón urgente para evitar que la temporada termine en derrumbe.