Denuncian que una adolescente fue mordida por un grupo “therian” a la salida de un colegio en Jesús María

La madre de la joven de 14 años aseguró que fue olfateada y atacada por tres o cuatro personas con máscaras de lobos y perros en Córdoba. La Policía informó que no hay denuncia formal radicada.

Hoy 12:21

Una mujer denunció públicamente que su hija de 14 años fue atacada por un grupo de jóvenes que se identifican como “therian” en plena vía pública. Según relató, la adolescente fue olfateada y luego mordida en un tobillo cuando salía del colegio Domingo Faustino Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho habría ocurrido en inmediaciones de la calle Córdoba, en la ciudad de Jesús María. De acuerdo al testimonio de la madre, un grupo de entre tres y cuatro personas —que utilizaban máscaras de lobos y perros— abordó a la menor cuando salía de clases.

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear. Usaban máscaras. Al principio pensó que era una broma, se reía, pero cuando le mordieron el tobillo se dio cuenta de que no estaban jugando. Estaba con pollera. Intentó tirar una patada y salió corriendo”, relató la mujer en diálogo con la radio Somos el Norte.

Qué son los “therian”

El término “therian” refiere a personas que se perciben espiritualmente o psicológicamente como animales y que, en algunos casos, adoptan comportamientos asociados a ellos. En las últimas semanas, la temática tomó visibilidad en redes sociales, donde circulan videos y publicaciones vinculadas a esta tendencia.

Según la madre, su hija no le contó lo ocurrido en el momento y recién lo hizo cuando comenzaron a difundirse noticias sobre esta práctica.

“No pudo verlos bien porque se asustó. Me dijo hace poco, cuando empezaron a aparecer noticias de los therian. Después yo notaba que andaba asustada y me pedía que la llevara al colegio, pero no entendía por qué”, expresó.

La mujer aseguró que los jóvenes “se hacían pasar por perros o lobos”, la olían y la perseguían hasta que uno de ellos la mordió. “Pensaba que eran chicos disfrazados y que estaban bromeando. Nunca imaginó esta nueva moda”, agregó.

No hay denuncia formal en Córdoba

Pese a la denuncia pública, fuentes policiales de la provincia de Córdoba indicaron a Infobae que hasta el momento no se registró ninguna presentación formal sobre el caso.

El episodio generó preocupación en la comunidad educativa de Jesús María y reavivó el debate sobre los límites entre tendencias virales en redes sociales y situaciones que pueden derivar en hechos de violencia.