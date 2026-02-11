Marcelo Gallardo prepara variantes en la formación de River para visitar a Argentinos

El Muñeco no planea una revolución tras el flojo partido ante Tigre, pero ajusta piezas clave para recuperar solidez en La Paternal.

Hoy 12:34

Sin patear el tablero pese a la preocupación que le dejó el rendimiento ante Tigre, Marcelo Gallardo perfila el equipo de River que este jueves enfrentará a Argentinos. La práctica final servirá para despejar dudas puntuales, aunque el dibujo base ya aparece bastante claro. El Muñeco apunta a corregir errores sin modificar la estructura.

En el arco continuará Santiago Beltrán, ya que Franco Armani todavía no recibió el alta tras su inflamación en el tendón de Aquiles derecho. El capitán apunta a regresar recién en el cruce de Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar. En defensa, la banda derecha se mantiene, pero por izquierda asoma el regreso del Huevo Acuña, recuperado físicamente y con chances de volver a la titularidad tras la floja actuación de Matías Viña. Además, el nivel de Lautaro Rivero abre el interrogante sobre el acompañante en la zaga, con Paulo Díaz expectante.

En el mediocampo, Aníbal Moreno seguirá como eje. Tomás Galván volverá a asociarse con Juanfer Quintero en la creación, mientras que el lugar que deja vacante Fausto Vera por expulsión se define entre Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. El primero ofrece equilibrio; el segundo, mayor llegada al gol, y hoy corre con ventaja en la consideración del DT.

Arriba no habría sorpresas pese a la sequía ofensiva: Maxi Salas y Facundo Colidio continuarían como dupla titular. Agustín Ruberto será la principal alternativa desde el banco y se suma a la lista el juvenil Joaquín Freitas.

Probable formación de River:

Beltrán; Bustos, Rivero o Paulo Díaz, González Pirez, Acuña; Aníbal Moreno, Galoppo o Castaño; Galván, Quintero; Salas y Colidio.