Siguen buscando a Manchi: la familia mantiene la recompensa tras casi un mes sin noticias

El perro, de 15 años de edad, reside en el barrio Parque del Río I. Llevaba un collar azul oscuro al momento de extraviarse y presenta una mordedura detrás de una de sus orejas.

Hoy 13:00

A casi un mes de su desaparición, la familia de Manchi continúa con la búsqueda del animal perdido en el barrio Parque del Río I. El perro, de aproximadamente 15 años, se extravió sin que hasta el momento haya novedades concretas sobre su ubicación.

Manchi es macho, está castrado y es de gran tamaño. Se caracteriza por ser dócil y cariñoso. Responde a su nombre y llevaba un collar azul oscuro al momento de desaparecer.

Presenta una mordedura detrás de una de sus orejas, dato clave para su identificación. Por su edad, suele preferir espacios interiores, por lo que sus dueños no descartan que haya intentado ingresar a alguna vivienda.

Ante la falta de información, la familia mantiene una recompensa de $50.000 para quien aporte datos certeros que permitan encontrarlo.

Cualquier información puede comunicarse al 385-5061938.

