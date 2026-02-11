Confirmado: Shakira dará un show gratis en Copacabana y buscará superar a Madonna y Lady Gaga

La artista colombiana fue confirmada por el alcalde de Río de Janeiro para encabezar la tercera edición de “Todo Mundo No Rio”. El recital será en mayo y podría reunir a millones de personas en la emblemática playa brasileña.

Hoy 13:00

Después de meses de especulación al respecto, por fin se confirmó que Shakira fue la artista elegida por Río de Janeiro para presentarse gratis en la playa de Copacabana este 2026. La noticia fue confirmada por Eduardo Paes, alcalde de la ciudad a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

El recital forma parte de la iniciativa Todo Mondo No Rio, que se repite por tercer año consecutivo para impulsar la economía y el turismo local. La movida arrancó en 2024 con un histórico show de Madonna que convocó a más de 1,6 millones de personas y se replicó en 2025 con Lady Gaga, que llevó a más de 2,1 millones a congregarse en la playa.

Ahora está por verse si Shakira logra igualar o superar la convocatoria de estas dos mega divas del pop internacional, en el concierto que está confirmado para el sábado 2 mayo de 2026.

De acuerdo con medios brasileños, se especula que el evento atraerá a más de un millón de personas y generará la misma inyección económica masiva a través del turismo que las dos ediciones anteriores.

La noticia que terminó con los rumores de las redes sociales

La novedad de la presentación gratuita de Shakira en Copacabana llegó en un momento de plena incertidumbre por parte de cientos de fans. En las últimas semanas, millones de usuarios de todo el mundo especularon sobre cuál sería el artista elegido para el 2026.

U2, Britney Spears, Rihanna, Adele y Justin Bieber fueron algunos de los nombres que resonaron con más fuerza, pero quedó más que claro que nadie estuvo acertado con las predicciones.

Sin embargo, con el diario del lunes, la respuesta obvia estaba a la vista. Shakira se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera con el éxito de Las mujeres ya no lloran World Tour, una gira con picos de recaudación históricos que la trajo en dos oportunidades a la Argentina. Además, la colombiana tiene un vínculo muy estrecho con sus fans brasileños, a quienes conquistó hace años con su carisma y con su fluidez para hablar el portugués.

Para Shakira, este concierto a la orilla del mar funcionará como el mega cierre de la gira que marcó su vuelta a la música y su renacimiento artístico. Se espera que el setlist incluya sus más grandes éxitos como “BZRP Sessions #53”, “Estoy Aquí”, “Ciega, Sordomuda” y “Hips Don’t Lie”. Además, según adelantaron los medios locales, se espera que el show dure aproximadamente dos horas y media.

Con la elección de Shakira, la Alcaldía de Río apuesta estratégicamente por el dominio global de la música latina para atraer al turismo sudamericano en masa.

El espectáculo contará con transmisión en vivo por TV Globo -al igual que las dos ediciones anteriores- y contará con una producción monumental que promete transformar la costa carioca en el epicentro de la cultura hispana.

De acuerdo con reportes de Diario Carioca, minutos después del anuncio del alcalde ya empezaron a subir las reservas en la zona hotelera del sur de Río de Janeiro, lo que empezó a reflejar el éxito de la estrategia turística del gobierno local.