Espectaculos

Muna Pauls Cherri mostró en redes su cambio de look y asombró con el antes y el después

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls sorprendió a sus seguidores con una transformación radical que rápidamente se volvió tendencia.

Hoy 13:10
Muna Pauls Cherri

Muna Pauls Cherri volvió a captar todas las miradas en redes sociales tras compartir un video en el que mostró su impactante cambio de imagen. La joven artista e influencer de 16 años apostó por un giro audaz en su estilo de la mano del reconocido estilista Max Jara, quien realizó el trabajo en su estudio.

En la grabación se puede ver el paso a paso del proceso y el esperado “antes y después”, donde se aprecia una transformación completa. Muna dejó atrás la iluminación en tonos chocolate y dorados para animarse a un casi rubio total, manteniendo las raíces más oscuras para aportar contraste y profundidad. El resultado: un look moderno, luminoso y con mayor textura, que resalta sus facciones y potencia su impronta juvenil.

Como era de esperarse, el posteo acumuló miles de likes y comentarios en cuestión de horas. Muchos seguidores destacaron no solo el cambio, sino también el notable parecido de Muna con su madre, la actriz Agustina Cherri.

Una vez más, la adolescente demostró que marca tendencia y que cada una de sus apariciones en redes genera repercusión inmediata.

